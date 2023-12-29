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Полицейских планируют увольнять в связи с мобилизацией и обязать задерживать и доставлять уклонистов в ТЦК

13:54, 29 декабря 2023
Законопроект Минобороны об усилении мобилизации предусматривает возможность увольнять полицейских в связи с мобилизацией, а также предлагает возложить на них новые обязанности по доставке уклонистов в ТЦК.
Полицейских планируют увольнять в связи с мобилизацией и обязать задерживать и доставлять уклонистов в ТЦК
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Законопроект об усилении мобилизации 10378, который зарегистрировало на текущей неделе Правительство в лице Минобороны, предусматривает изменения в части оснований увольнения полицейских и расширения их обязанностей.

Так, изменениями в статью 24 Закона «О Национальной полиции» предусмотрено, что по обращению территориальных центров комплектования и социальной поддержки, органов Службы безопасности Украины или разведывательных органов Украины, органы и подразделения, входящие в систему полиции, принимают участие в осуществлении мер по оповещению военнообязанных и резервистов совместно с представителями территориальных центров комплектования и социальной поддержки, а также осуществляют административное задержание и доставку в эти центры и органы призывников, военнообязанных и резервистов, совершивших административные правонарушения, предусмотренные статьями 210, 210-1 Кодекса Украины административные правонарушения

Следовательно, полицейские будут оповещать призывников, а также задерживать и доставлять уклоняющихся в ТЦК.

Напомним, что Кабмин также внес проект 10379 по изменениям в Уголовный кодекс и Кодекс об админправонарушениях, которыми будет усилена ответственность за военные правонарушения. В частности, предусматривают, что лица, нарушившие законодательство об обороне, воинской обязанности и военной службе, правила военного учета, мобилизационной подготовке и мобилизацию, во время действия особого периода могут быть задержаны на срок до 3 часов для составления протокола, а в необходимых случаях для установления личности и/или уяснения обстоятельств правонарушения – до 3 суток.

Также законопроект 10378 вводит новые основания увольнения полицейских – в связи с призывом (принятием) на военную службу.

Напомним, ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что такие же основания вводятся для увольнения прокуроров, в том числе прокуроров САП, что уже вызвало среди последних определенные дискуссии.

Автор: Наталья Мамченко

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