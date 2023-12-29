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  1. В мире

Президент Польши созвал срочное заседание СНБО

14:25, 29 декабря 2023
Дуда созвал срочное заседание Бюро нацбезопасности, вероятно, из-за проникновения неизвестного воздушного объекта на территорию Польши.
Президент Польши созвал срочное заседание СНБО
Источник фото: RMF24
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Президент Польши Анджей Дуда созвал срочное заседание Бюро национальной безопасности в 13:00 в связи проникновением на территорию страны из Украины неустановленного объекта. Об этом сообщает RMF24.

На заседании, запланированном на 13:00, предполагается участие главы Министерства национальной обороны Владислава Косиняка-Камыша, руководителей Генерального штаба Веслава Кукулы и оперативного командования генерала Мацея Клиша.

Официальная тема встречи пока не разглашается, но можно предположить, что обсуждается инцидент, который имел место на востоке территории Польши.

Напомним, в пятницу, 29 декабря, во время масштабной атаки российских террористов на Украину, на территории Польши зафиксировали неопознанный воздушный объект.

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