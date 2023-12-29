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  1. У світі

США блокує кремль новими санкціями на експорт газу

17:54, 29 грудня 2023
росія стикається з серйозною перешкодою через західні санкції щодо експорту скрапленого природного газу.
США блокує кремль новими санкціями на експорт газу
Джерело фото: ti-ukraine.org
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Нові санкції Сполучених Штатів Америки утворюють значну перешкоду для збільшення експорту російського скрапленого природного газу (СПГ) - такі дії стають препятством для планів росії, спрямованих на компенсацію втрат через спад експорту трубопровідного газу до Європи, – повідомляє Reuters.

росія планувала розширити свою присутність на світовому ринку, підвищивши свою частку до близької п'ятої частки, яка зараз становить 8%, до 2030-35 років шляхом майже утричі збільшити обсяг видобутку до понад 100 мільйонів метричних тонн.

Намагаючись перенаправити продажі газу до Китаю, який став другим за обсягами споживання енергії у світі після США, росія зіткнулася з обмеженими успіхами. Тривалі переговори щодо збільшення продажів газу до Китаю через трубопровідний проект "Сила Сибіру-2" ще не завершилися укладенням стабільного контракту.

Відзначається, що санкції США, які, за словами росії, спрямовані на усунення конкурентів свого СПГ, вже призвели до того, що головний російський виробник СПГ "Новатек" оголосив про форс-мажорні обставини щодо поставок із проекту.

Звіти вказують на те, що західні санкції спонукали іноземних акціонерів припинити участь у проекті, відмовившись від зобов'язань щодо фінансування та контрактів на поставку обладнання. Деякі західні компанії, які мають технічні знання, виходять з росії через конфлікт в Україні.

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