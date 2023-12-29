Кабмін затвердив нову систему оплати праці держслужбовців і скоротив кількість посад чиновників на 20 тисяч

Тепер 70% зарплати держслужбовця буде складати оклад, і лише 30% — премії, - Денис Шмигаль.

Кількість посад чиновників з 1 січня скорочується на 20 тисяч. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Уряд продовжує реформу державного управління. Сьогодні затверджуємо документ про нову систему оплати праці на основі кваліфікації посад і грейдів.



Мова насамперед про справедливість. Адже ніхто з керівників за власним бажанням не зможе нараховувати захмарні премії, надбавки та доплати. Тепер 70% зарплати держслужбовця буде складати оклад, і лише 30% — премії», - зазначив він.



Одночасно з 1 січня, повідомив він, скорочується кількість вакансій державної служби майже на 20 тисяч. «І це лише перший етап», - додав Шмигаль.



Нова система оплати праці та скорочення вакансій, за оцінками міністерства фінансів, дозволить зберегти близько 8 млрд грн бюджетних коштів і спрямувати їх у 2024 році на потреби безпеки й оборони.

Раніше стало відомо, що Денис Шмигаль попросив екстреної зустрічі з міжнародними донорами, оскільки країна зіткнулася з «надзвичайно високою невизначеністю» щодо свого бюджету у 2024 році.

Автор: Наталя Мамченко

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