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  1. В Украине

Кабмин продлил сроки идентификации пенсионеров-переселенцев

22:00, 29 декабря 2023
Правительство еще на 3 месяца продлило сроки идентификации пенсионеров-переселенцев.
Кабмин продлил сроки идентификации пенсионеров-переселенцев
Фото: fakty.ua
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Пенсионный фонд Украины сообщил, что 27 декабря Правительство приняло постановление за № 1384, которым предусмотрено, что пенсионерам из числа внутренне перемещенных лиц, которые приобрели этот статус до 24 февраля 2022 года и получают пенсии через текущие счета в АО «Ощадбанк», срок прохождения физического идентификация продлена до 31 марта 2024 года. Об этом говорится в пресс-службе ПФ.

Способы проведения идентификации

Лично: обратиться в отделение АО Ощадбанк или в любой удобный сервисный центр Пенсионного фонда Украины с документом, удостоверяющим личность (паспорт гражданина Украины).

Через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины с помощью удаленной квалифицированной электронной подписи "Дія.Підпис" ("Действие ID"), созданной с помощью мобильного приложения Единого государственного вебпортала электронных услуг.

С помощью видеоконференцсвязи в территориальном органе Пенсионного фонда Украины (соответствующий Порядок утвержден постановлением правления Пенсионного фонда Украины от 20.11.2023 № 49-2, зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины 05.12.2023 №2111/41)

В зарубежном дипломатическом учреждении Украины получить документ, удостоверяющий, что физическое лицо живое, если пенсионер из числа ВПЛ находится за границей. Выданное в установленном порядке удостоверение вместе с заявлением о прохождении идентификации (произвольной формы) следует направить в территориальный орган Пенсионного фонда Украины, где пенсионер состоит на учете. Оригинал удостоверения вместе с заявлением можно направить посредством почтовой связи или в сканированном виде – через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины с использованием средств квалифицированной электронной подписи.

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