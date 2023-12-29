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Кабмін продовжив терміни ідентифікації пенсіонерів-переселенців

22:00, 29 грудня 2023
Уряд ще на 3 місяці продовжив терміни ідентифікації пенсіонерів-переселенців.
Кабмін продовжив терміни ідентифікації пенсіонерів-переселенців
Фото: fakty.ua
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Пенсійний фонд України повідомив, що 27 грудня Уряд ухвалив постанову за № 1384, якою передбачено, що пенсіонерам з числа внутрішньо переміщених осіб, які набули цього статусу до 24 лютого 2022 року та отримують пенсії через поточні рахунки в АТ «Ощадбанк», термін проходження фізичної ідентифікації продовжено до 31 березня 2024 року. Про це йдеться у пресслужбі ПФ.

Способи проведення ідентифікації

Особисто: звернутися до відділення АТ “Ощадбанк“ або до будь-якого зручного сервісного центру Пенсійного фонду України з документом, що посвідчує особу (паспорт громадянина України).

Через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою віддаленого кваліфікованого електронного підпису “Дія.Підпис” (“Дія ID”), створеного за допомогою мобільного додатка Єдиного державного вебпорталу електронних послуг.

За допомогою відеоконференцзв’язку в територіальному органі Пенсійного фонду України (відповідний Порядок затверджено постановою правління Пенсійного фонду України від 20.11.2023 № 49-2, зареєстровано у Міністерстві юстиції України 05.12.2023 за №2111/41167).

В закордонній дипломатичній установі України отримати документ, який посвідчує, що фізична особа є живою, якщо пенсіонер з числа ВПО перебуває за кордоном. Видане в установленому порядку посвідчення разом із заявою про проходження ідентифікації (довільної форми) слід направити до територіального органу Пенсійного фонду України, де пенсіонер перебуває на обліку. Оригінал посвідчення разом із заявою можна направити засобами поштового зв’язку або в сканованому вигляді – через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України з використанням засобів кваліфікованого електронного підпису.

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