Кабмін провів засідання: які рішення ухвалили 29 грудня

Кабінет Міністрів 29 грудня провів засідання. Які рішення ухвалили, повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Схвалено проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо посилення захисту прав і свобод людини і громадянина під час примусового виконання рішень». Законопроектом з метою належного виконання Україною міжнародних зобовʼязань перед Радою Європи в частині належного та своєчасного виконання рішень Європейського суду пропонується внести зміни до статті 48 ЗУ «Про виконавче провадження», відповідно до яких механізм визначення поточного рахунку боржника для здійснення видаткових операцій, запроваджений у період дії воєнного стану, пропонується закріпити на постійній основі, та статей 39, 47 ЗУ «Про виконавче провадження», відповідно до яких строк зберігання присуджених Європейським судом коштів на депозитному рахунку органу державної виконавчої служби збільшується до пʼяти років. Також передбачено внесення змін до Сімейного кодексу щодо участі органу опіки та піклування під час розгляду подань/заяв державних виконавців, поданих до суду під час примусового виконання судових рішень за участі дитини та до ЗУ «Про соціальну роботу з сімʼями, дітьми та молоддю» щодо встановлення обовʼязку субʼєктів соціальної роботи з сімʼями, дітьми та молоддю брати участь у вчиненні виконавчих дій відповідно до ЗУ «Про виконавче провадження» тощо.

Схвалено проект Закону «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення роботи Бюро економічної безпеки України». Законопроект розроблено в рамках реалізації фіскальних структурних реформ, передбачених Меморандумом про економічну та фінансову політику від 24 березня 2023 року та від 19 червня 2023 року, з метою удосконалення правових засад діяльності Бюро економічної безпеки України, зокрема, в частині, що стосуються виконання ухвал слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та про обшук іншого володіння, а також підслідності окремих кримінальних правопорушень, забезпечення прозорості та чіткості конкурсних процедур обрання директора БЕБ, а також Комісії з проведення оцінки (аудиту) ефективності діяльності БЕБ.

Внесено зміни до Правил надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, Правил надання послуги з постачання гарячої води та типових договорів про надання вказаних комунальних послуг, затверджених постановами КМУ від 05.07.2019 N 690 та від 11.12.2019 N 1182, в частині врегулювання питання щодо неоплати вартості комунальних послуг за період тимчасової відсутності споживача. Внесено зміни до до постанови КМУ від 05.03.2022 N 206 «Деякі питання оплати житлово-комунальних послуг в період воєнного стану» в частині визначення чітких умов та узгодження із вимогами законодавства положень щодо застосування в період воєнного стану в Україні заборони стосовно нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені), інфляційних нарахувань, процентів річних, нарахованих на заборгованість, утворену за несвоєчасне та/або неповне внесення населенням плати за житлово-комунальні послуги, припинення/зупинення надання населенню житлово-комунальних послуг у разі їх неоплати або оплати не в повному обсязі, а також умов, за яких забороняється стягувати заборгованість, утворену після 24.02.2022 зі споживачів, яким надаються житлово-комунальні послуги на територіях, де ведуться (велися) бойові дії; споживачів, нерухоме майно яких було пошкоджено внаслідок воєнних (бойових) дій; споживачів окупованих територій.

Затверджено, з урахуванням положень ЗУ «Про Державний бюджет України на 2024 рік», з метою упорядкування умов оплати праці державних службовців державних органів на основі класифікації посад, схему посадових окладів на посадах державної служби з урахуванням сімей і рівнів посад, юрисдикції та типів державних органів у 2024 році; перелік типових посад державної служби в межах рівнів посад. Установлено, що схема посадових окладів на посадах державної служби з урахуванням категорій, підкатегорій та рівнів державних органів у 2023 році та Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затверджені постановою КМУ від 18.01.2017 N 15 «Питання оплати праці працівників державних органів», не застосовуються до державних службовців державних органів, що провели класифікацію посад державної служби.

Внесено зміни до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти. Розширено напрями використання коштів субвенції; передбачено можливість для закладів професійної (професійно-технічної) освіти, які розташовані на територіях, де ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих, та тимчасово переміщені для безпечної організації і здійснення освітнього процесу в інші регіони України, подавати заявки на створення науково-практичного центру з додаванням відповідного документу про оренду майна, згідно з яким наразі організовано освітній процес та встановлено інші умови отримання субвенції закладами, тимчасово переміщеними для безпечної організації і здійснення освітнього процесу в інші регіони України. Уточнено критерії ефективності діяльності навчально-практичних центрів (збільшення кількості програм співпраці закладу з роботодавцями, надходжень до спеціального фонду закладу від надання платних послуг, кількості випускників, які працевлаштовуються після завершення навчання, тощо).

Продовжено до 31.12.2024 строк проведення експериментального проекту з будівництва магістральних водогонів у звʼязку з необхідністю ліквідації негативних наслідків, повʼязаних із знищенням Каховської гідроелектростанції, передбаченого постановою КМУ від 06.06.2023 N 566 «Про виділення коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії для реалізації експериментального проекту з будівництва магістральних водогонів у звʼязку з необхідністю ліквідації негативних наслідків, повʼязаних із знищенням Каховської гідроелектростанції».

Утворено Координаційний штаб з питань приведення обʼєктів фонду захисних споруд цивільного захисту як таких, що мають стратегічне значення для забезпечення захисту населення, у належний стан. Затверджено склад Координаційного штабу та Положення про нього.

Затверджено, на виконання ЗУ «Про енергетичну ефективність будівель», новий перелік будівель промислового та сільськогосподарського призначення, обʼєктів енергетики, транспорту, звʼязку та оборони, складів, на які не поширюються мінімальні вимоги до енергетичної ефективності будівель та які не підлягають сертифікації енергетичної ефективності. Визнано такою, що втратила чинність, постанову КМУ від 11.04.2018 N 265 «Про затвердження переліку будівель промислового та сільськогосподарського призначення, обʼєктів енергетики, транспорту, звʼязку та оборони, складських приміщень, на які не поширюються мінімальні вимоги до енергетичної ефективності будівель та які не підлягають сертифікації енергетичної ефективності будівель».

Внесено зміни до Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення (перебування) внутрішньо переміщених осіб, затвердженого постановою КМУ від 19.03.2022 N 333. Передбачено, що компенсація надається фізичним особам - громадянам України, які є власниками житла, або їх представниками, наймачами (орендарями) житла державної або комунальної власності, спадкоємцями, які прийняли спадщину, і безоплатно розміщували у своїх житлових приміщеннях зазначених у Порядку внутрішньо переміщених осіб, крім осіб, з якими вони повʼязані родинними відносинами, споріднення яких засноване на шлюбі та кровному рідстві (чоловік, дружина, батько, мати, діти, онуки, в тому числі повнолітні), для покриття витрат, повʼязаних з безоплатним розміщенням внутрішньо переміщених осіб. Встановлено, що виконавчий орган сільської, селищної, міської, районної в місті (у разі їх створення) ради, держадміністрація, відповідна військова адміністрація має право запитувати та отримувати від особи, що розмістила внутрішньо переміщених осіб, відповідні документи, довідки, свідоцтва. Уточнено органи, за рахунок яких здійснюються виплати компенсацій особам, які розмістили внутрішньо переміщених осіб. Внесено зміни до Положення пр функціонування інформаційно-аналітичної системи обліку даних, повʼязаних з компенсацією витрат за тимчасове розміщення (перебування) внутрішньо переміщених осіб, з метою уточнення держателя такої інформаційно-аналітичної системи.

Утворено, відповідно до ЗУ «Про акціонерне товариство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом», акціонерне товариство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом», 100 відсотків акцій якого належать державі, шляхом перетворення державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом». Затверджено Статут акціонерного товариства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом», Положення про наглядову раду цього акціонерного товариства та Положення про принципи формування наглядової ради акціонерного товариства. Установлено, що акціонерне товариство є правонаступником усіх майнових і немайнових прав та обовʼязків державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» із дня державної реєстрації акціонерного товариства.

Затверджено Положення про Єдину державну електронну систему е-нотаріату, яке визначає функціональні можливості, субʼєктів, організаційні та технологічні засади функціонування Єдиної державної електронної системи е-нотаріату та її складових, а також інші питання, повʼязані з її функціонуванням. Установлено, що день початку функціонування Електронного реєстру нотаріальних дій, Електронного нотаріального архіву як складових Єдиної державної електронної системи е-нотаріату визначається рішенням Міністерства юстиції, що публікується в Офіційному віснику України. Визнано такими, що втратили чинність постанови КМУ від 29.12.2021 N 1444 «Деякі питання реалізації експериментального проекту щодо поетапного запровадження Єдиної державної електронної системи е-нотаріату» та від 01.07.2022 N 745 «Про затвердження Правил формування та проведення перевірки нотаріального документа з електронним ідентифікатором».

Затверджено, відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України, Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті на виплату житлових субсидій та пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу.

Внесено зміни до складу Національного органу з питань протимінної діяльності шляхом включення посади першого заступника Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України та заміни посад «перший заступник Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України», «перший заступник Голови ДСНС» відповідно посадами «заступник Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України» та «заступник Голови ДСНС».

Внесено зміни до розпорядження КМУ від 08.11.2017 № 796 «Про Національний план скорочення викидів від великих спалювальних установок» з метою гармонізації міжнародних зобовʼязань України, як члена Енергетичного Співтовариства, із положеннями ЗУ «Про ринок електричної енергії» в частині забезпечення відповідності (достатності) генеруючих потужностей для покриття прогнозованого попиту на електричну енергію та забезпечення необхідних резервів. Уточнено назви великих спалювальних установок, адреси місцерозташувань і найменування їхніх операторів, строки проведення заходів із екологічної модернізації; виключено великі спалювальні установки, які були виведені з експлуатації або замінені новими потужностями. Приведено Національний план у відповідність до чинних рішень Ради Міністрів Енергетичного Співтовариства тощо.