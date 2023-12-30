На Тернопольщине подростки избили человека с инвалидностью и вынесли его на мороз

В результате избиения, мужчина потерял сознание, его нашли только утром с сильными травмами и обморожением.

Источник фото: Полиция Тернопольской области

В Тернопольской области двое 17-летних подростков, жителей Чертковского района жестоко избили 26-летнего человека с инвалидностью. Подозреваемые были задержаны, - сообщает полиция Тернопольской области.

Состояние потерпевшего оказалось крайне тяжелым: он был найден без сознания и со ступнями, обмороженными в результате длительного пребывания на морозе. Его госпитализировали в реанимационное отделение с многочисленными телесными повреждениями и переохлаждением тяжелой степени.

Полиция установила, что несовершеннолетние вместе с потерпевшим распивали спиртные напитки, после чего между ними возникла стычка. В результате конфликта, 17-летние подростки жестоко избили мужчину, используя различные предметы, включая ремень и швабру.

После того как потерпевший потерял сознание, подозреваемые вынесли его тело на улицу и оставили без присмотра. Мужчину обнаружил дворник утром.

Подозреваемым в совершении этого преступления предъявлено обвинение по частям 2 статьи 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное способом, имеющим характер особого мучения, или совершенное группой лиц) и части 1 статьи 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины.

За эти преступления им грозит ответственность в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет. Следствие продолжается.

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