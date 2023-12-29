Вместо 3 млрд – 198 млн на закупку военной техники, – Кабмин внес изменения в распоряжение о выделении средств Госспецсвязи

Правительство поправило распоряжение, которым в сентябре запланировало выделить Госспецсвязи 3 млрд грн на закупку военной техники и оборудования.

Кабмин опубликовал распоряжение от 27 декабря 2023 г. №1210-р, которым внес изменения в другое свое распоряжение от 29 сентября 2023 г. № 876-р о выделении средств Госспецсвязи на закупку военной техники и оборудования, иного военного имущества для осуществления мероприятий , связанных с укреплением обороноспособности государства, с последующей передачей такого имущества в установленном порядке в сферу управления органов, осуществляющих руководство военными формированиями.

Так, вместо выделения 3 млрд. грн. на эти цели цифру в распоряжении заменили на 198 млн. грн. («заменив в абзаце первом цифры «3 089,33» цифрами «198», - сказано в новом распоряжении).

Отметим, что в соответствии с распоряжением от сентября Министерству финансов было поручено осуществить указанные расходы на безвозвратной основе за счет средств резервного фонда государственного бюджета, а Администрации Государственной службы специальной связи и защиты информации необходимо было утвердить в недельный срок по согласованию с Министерством экономики и Министерством финансов перечень расходов, связанных с осуществлением указанных мер.

Также Госспецсвязи должно было подать до 28 декабря 2023 г. Министерству финансов, Министерству экономики и Государственной казначейской службе отчет об использовании средств, выделенных согласно этому распоряжению.

Автор: Наталья Мамченко

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