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Як виглядає ТУ ДСА в Одеській області після ракетного обстрілу: ФОТО

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Як виглядає ТУ ДСА в Одеській області після ракетного обстрілу: ФОТО

15:19, 29 грудня 2023
Внаслідок влучання ракети в 40 метрах від будівлі, в ТУ ДСА вибиті вікна та пошкоджено дах
Як виглядає ТУ ДСА в Одеській області після ракетного обстрілу: ФОТО
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Внаслідок ракетного обстрілу міста Одеса, що стався вранці 29 грудня 2023 року, серед інших будівель, була пошкоджена також і будівля Територіального управління Державної судової адміністрації в Одеській області.

Ракета впала лише в сорока метрах від будівлі ТУ ДСА, залишивши чималу вирву на місці вибуху.

Будинки, що розташовані поряд з місцем падіння ракети, зазнали суттєвих ушкоджень.

У будівлі ТУ ДСА вибиті вікна та пошкоджено дах. Також пошкодження отримали автомобілі, які припарковано біля будівлі ТУ ДСА.

Під час вибуху ракети працівники ТУ ДСА вже знаходилися на робочих місцях або перебували поруч з будівлею Управління. Таким чином, лише дивом вдалося уникнути людських втрат.

Наразі триває підрахунок завданих збитків. Робота установи на даний момент обмежена.

Автор В’ячеслав Хрипун

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