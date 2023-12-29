Кабмін затвердив положення про Єдину державну електронну систему е-нотаріату

День початку функціонування Електронного реєстру нотаріальних дій, Електронного нотаріального архіву як складових Єдиної державної електронної системи е-нотаріату визначить Міністерство юстиції.

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На засіданні Уряду 29 грудня було затверджено Положення про Єдину державну електронну систему е-нотаріату, яке визначає функціональні можливості, субʼєктів, організаційні та технологічні засади функціонування Єдиної державної електронної системи е-нотаріату та її складових, а також інші питання, повʼязані з її функціонуванням. Про це повідомив представник Кабміну в парламенті Тарас Мельничук.

Установлено, що день початку функціонування Електронного реєстру нотаріальних дій, Електронного нотаріального архіву як складових Єдиної державної електронної системи е-нотаріату визначається рішенням Міністерства юстиції, що публікується в Офіційному віснику України.

Також визнано такими, що втратили чинність постанови КМУ від 29 грудня 2021 року №1444 «Деякі питання реалізації експериментального проекту щодо поетапного запровадження Єдиної державної електронної системи е-нотаріату» та від 1 липня 2022 року №745 «Про затвердження Правил формування та проведення перевірки нотаріального документа з електронним ідентифікатором».

Нагадаємо, у Нотаріальній палаті України попередили, що на питання, чи можна використовувати е-паспорти з Дії для встановлення особи нотаріусами при вчиненні нотаріальних дій, відповідь чітка – ні.

Один з шляхів вирішення питання це створення електронного нотаріату – системи, яка надасть можливість верифікації електронних документів (в тому числі електронного паспорту, який відображається в Дії) в єдиній закритій нотаріальній системі, зазначив народний депутат, член Комітету ВР з питань правової політики Ігор Фріс.

«Ми сформували ці принципи і порядок її роботи в новому законі про нотаріат, який перебуває на розгляді в ВРУ. Але навіть при цьому, процес встановлення особи за таким електронним документом, не буде у форматі «показати нотаріусу фотографію на смартфоні», - додав він.

Автор: Наталя Мамченко

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