Чи праві блогери, що звинувачують нотаріусів, які не приймають документи в Дії для вчинення нотаріальних дій

Чому не можна використовувати паспорт в Дії у нотаріуса.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабмін вніс зміни до постанови КМУ, яка регулює питання реєстрації автотранспорту, розширивши можливості Порталу Дія щодо державної реєстрації, зняття з обліку транспортних засобів.

«Маю питання до Мінцифри. Продаж авто в ДІЇ.

Як бути, якщо тут це можна зробити без згоди другого з подружжя? Майно, набуте під час шлюбу, є спільною сумісною власністю чоловіка і дружини.

Згода на розпорядження таким цінним майном, як автомобіль чітко визначена в ст. 65 Сімейного кодексу і має бути виключно в письмовій формі.

А в Дії можна переоформити без згоди.

Як так Михайло (Федоров – прим. ред.)? Може, варто поправити для законності і безспірності?», - зауважив народний депутат, член Комітету ВР з питань правової політики Ігор Фріс.

Інше дотичне питання, яке виникло – чи можна використовувати паспорт в Дії у нотаріуса.

У Нотаріальній палаті України попередили, що на питання, чи можна використовувати е-паспорти з Дії для встановлення особи нотаріусами при вчиненні нотаріальних дій, відповідь чітка – ні.

На це відреагували блогери, які почали знімати нотаріусів, що не приймають документи.

«Останніми днями в мережі сталася якась навала і черговий блогерський хайп, повʼязаний з тим, що нотаріуси не приймають електронну копію паспорту, читай фотографію на екрані смартфону, яка є в ДІЇ.

Блогер вирішив ходити і знімати відео, як нотаріуси столиці не приймають його з смартфоном при посвідченні довіреності.

На жаль, намагання все зробити «сервісним» і зручним не завжди корелюється з правовим та законним», - зазначив Фріс.

«Щодня у Дії з’являється все більше можливостей, але не варто забувати про те, що Україна є правовою державою, де найголовніше – закон. Як не дивно, але саме законами керуються нотаріуси у своїй роботі.

І от що кажуть закони про можливе використання е-паспортів з Дії для встановлення особи нотаріусами при вчиненні нотаріальних дій.

Чи можна використовувати паспорт в Дії у нотаріуса?

Відповідь чітка – ні.

Наразі відсутні правові підстави для встановлення особи нотаріусами при вчиненні нотаріальних дій та визначенні громадянства України на підставі е-паспортів без обов’язкового пред’явлення оригіналу паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Нотаріус – представник держави, нотаріат – не сфера послуг, нотаріуси вчиняють нотаріальні дії, і не надають ані адміністративні, ані публічні послуги.

Портал Дія (Єдиний державний вебпортал електронних послуг) призначений для реалізації права на доступ до електронних публічних послуг та інших послуг.

гідно із пунктом 7 частини 2 статті 2 Закону України «Про адміністративні послуги» дія цього Закону не поширюється на відносини щодо нотаріальних дій.

Важливо те що Е-паспорти не наділені статусом документа, зокрема електронного документа, і згідно Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» є лише електронним відображенням інформації.

Е-паспорт не є документом у розумінні Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг».

А для безпеки та безспірності нотаріуси повинні отримувати для вчинення нотаріальних дій лише визначені законом документи, які не викликають жодного сумніву», - зазначив він.

«Що робити?

Створити електронний нотаріат – систему, яка надасть можливість верифікації електронних документів (в тому числі електронного паспорту, який відображається в Дії) в єдиній закритій нотаріальній системі.

Ми сформували ці принципи і порядок її роботи в новому законі про нотаріат, який перебуває на розгляді в ВРУ. Але навіть при цьому, процес встановлення особи за таким електронним документом, не буде у форматі «показати нотаріусу фотографію на смартфоні», - зазначив депутат.

Автор: Наталя Мамченко

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