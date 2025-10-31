Практика судів
Володимир Зеленський підписав указ про зміни в Раді з молодіжних питань

10:12, 31 жовтня 2025
Зеленський затвердив новий персональний склад Ради з молодіжних питань.
Володимир Зеленський підписав указ про зміни в Раді з молодіжних питань
Фото: ОП
Президент України Володимир Зеленський підписав указ №808/2025 про зміни до указу від 17 січня 2022 року №14/2022 «Питання Ради з молодіжних питань» (зі змінами від 26 січня 2024 року №26/2024 та 5 липня 2024 року №452/2024).

Указом Президента на зміну пункту 2 статті 1 зазначеного Указу затвердити новий персональний склад Ради з молодіжних питань.

У Положенні про Раду з молодіжних питань у пункті 3 підпункт 3 викласти в такій редакції:

  • «сприяння проведенню інформаційно-просвітницьких заходів, спрямованих на ознайомлення молоді з процесами державотворення, діяльністю органів державної влади та органів місцевого самоврядування на місцевому, регіональному, державному та міжнародному рівнях».

Доповнено підпунктами 4–10:

«4) підтримка реалізації молодіжних ініціатив, волонтерських проєктів та стартапів, зокрема, у сферах освіти, інновацій, екології, цифровізації, культури та спорту;

5) комунікація з молоддю та вироблення пропозицій щодо заходів з вирішення актуальних проблем і потреб молоді, урахування інтересів молоді у формуванні та реалізації державних політик;

6) моніторинг ефективності реалізації державної молодіжної політики та підготовка аналітичних документів із відповідними рекомендаціями для Президента України;

7) популяризація української національної та громадянської ідентичності, сприяння формуванню і утвердженню громадянської компетентності та стійкості, патріотизму, активної позиції молоді із захисту Вітчизни, відновлення й розвитку країни;

8) участь у формуванні ефективної державної молодіжної політики, її реалізації та популяризації, у тому числі, через інформаційну підтримку ініціатив Президента України, спрямованих на розвиток молодіжного середовища;

9) публічне висвітлення та підтримка значущих молодіжних ініціатив, проєктів та досягнень, що відповідають пріоритетам державної молодіжної політики;

10) сприяння створенню комунікаційних платформ для діалогу між молоддю та Президентом України, зокрема, через проведення форумів, консультацій, тематичних зустрічей, відкритих дискусій».

Пункт 6 в наступній редакції:

  • «Рада утворюється у складі трьох співголів Ради, їх заступників, членів Ради – молодіжних амбасадорів та інших членів Ради, які беруть участь у роботі Ради на громадських засадах. Персональний склад Ради затверджує Президент України. Члени Ради – молодіжні амбасадори, крім інших функцій, покладених на Раду, виконують консультативну, комунікаційну та просвітницьку функції, спрямовані на підвищення ефективності державної молодіжної політики, діалогу молоді та держави у цій сфері та сприяння залученню молоді до активної участі в суспільному житті».

У тексті Положення слова «проектів», «законопроектів» замінити відповідно словами «проєктів», «законопроєктів».

Указ вже набрав чинності.

