Владимир Зеленский подписал указ об изменениях в Совете по молодежным вопросам

10:12, 31 октября 2025
Зеленский утвердил новый персональный состав Совета по молодежным вопросам.
Владимир Зеленский подписал указ об изменениях в Совете по молодежным вопросам
Фото: ОП
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №808/2025 об изменениях в указ от 17 января 2022 года №14/2022 «Вопросы Совета по молодежным вопросам» (с изменениями от 26 января 2024 года №26/2024 и 5 июля 2024 года №452/2024).

Указом Президента на изменение пункта 2 статьи 1 указанного Указа утвердить новый персональный состав Совета по молодежным вопросам.

В Положении о Совете по молодежным вопросам в пункте 3 подпункт 3 изложить в следующей редакции:

  • «содействие проведению информационно-просветительских мероприятий, направленных на ознакомление молодежи с процессами государственного строительства, деятельностью органов государственной власти и органов местного самоуправления на местном, региональном, государственном и международном уровнях».

Дополнено подпунктами 4–10:

«4) поддержка реализации молодежных инициатив, волонтерских проектов и стартапов, в частности, в сферах образования, инноваций, экологии, цифровизации, культуры и спорта;

5) коммуникация с молодежью и выработка предложений по мерам решения актуальных проблем и потребностей молодежи, учет интересов молодежи в формировании и реализации государственной политики;

6) мониторинг эффективности реализации государственной молодежной политики и подготовка аналитических документов с соответствующими рекомендациями для Президента Украины;

7) популяризация украинской национальной и гражданской идентичности, содействие формированию и утверждению гражданской компетентности и устойчивости, патриотизма, активной позиции молодежи по защите Родины, восстановлению и развитию страны;

8) участие в формировании эффективной государственной молодежной политики, ее реализации и популяризации, в том числе через информационную поддержку инициатив Президента Украины, направленных на развитие молодежной среды;

9) публичное освещение и поддержка значимых молодежных инициатив, проектов и достижений, соответствующих приоритетам государственной молодежной политики;

10) содействие созданию коммуникационных платформ для диалога между молодежью и Президентом Украины, в частности, путем проведения форумов, консультаций, тематических встреч, открытых дискуссий».

Пункт 6 в следующей редакции:

  • «Совет образуется в составе трех сопредседателей Совета, их заместителей, членов Совета – молодежных послов и других членов Совета, которые участвуют в работе Совета на общественных началах. Персональный состав Совета утверждает Президент Украины. Члены Совета – молодежные послы, кроме других функций, возложенных на Совет, выполняют консультативную, коммуникационную и просветительскую функции, направленные на повышение эффективности государственной молодежной политики, диалога молодежи и государства в этой сфере и содействие привлечению молодежи к активному участию в общественной жизни».

В тексте Положения слова «проектів», «законопроектів» заменить соответственно словами «проєктів», «законопроєктів».

Указ уже вступил в силу.

