31 жовтня – яке сьогодні свято та головні події

31 жовтня відзначають Міжнародний день Чорного моря, Міжнародний день економії, Всесвітній день міст, Всесвітній день лемура.
В останню п’ятницю жовтня в США та Великій Британії – День Франкенштейна.
Православна церква вшановує пам’ять апостолів Стахія, Амплія та інших.
Додамо, у ніч з 31 жовтня на 1 листопада святкують Геловін. Свято походить від кельтського Самайну – завершення збирання врожаю. Кельти вірили, що в цю ніч стирається межа між світами живих і мертвих, духи повертаються на землю. Для захисту розпалювали багаття та вдягали костюми. Католицька церква пов’язала з Днем усіх святих (1 листопада), назва «Halloween» – від «All Hallows' Eve» (вечір усіх святих).
Історичні події дня:
