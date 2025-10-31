31 жовтня – яке сьогодні свято та головні події

31 жовтня у світі відзначають Геловін.

31 жовтня відзначають Міжнародний день Чорного моря, Міжнародний день економії, Всесвітній день міст, Всесвітній день лемура.

В останню п’ятницю жовтня в США та Великій Британії – День Франкенштейна.

Православна церква вшановує пам’ять апостолів Стахія, Амплія та інших.

Додамо, у ніч з 31 жовтня на 1 листопада святкують Геловін. Свято походить від кельтського Самайну – завершення збирання врожаю. Кельти вірили, що в цю ніч стирається межа між світами живих і мертвих, духи повертаються на землю. Для захисту розпалювали багаття та вдягали костюми. Католицька церква пов’язала з Днем усіх святих (1 листопада), назва «Halloween» – від «All Hallows' Eve» (вечір усіх святих).

Історичні події дня:

1815 – Гемфрі Деві запатентував шахтарську лампу;

1864 – Невада стала 36-м штатом США;

1902 – прокладено телеграфний кабель через Тихий океан з Канади в Австралію;

1941 – завершено пам’ятник на горі Рашмор: 18-метрові голови чотирьох президентів США;

1984 – сикхський терорист убив прем’єр-міністра Індії Індіру Ганді;

1995 – Україна ліквідувала останній танк Т-62 за договором про звичайні озброєння;

1995 – Верховна Рада ухвалила закон про приєднання до Статуту Ради Європи.

