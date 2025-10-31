31 октября – какой сегодня праздник и главные события

31 октября в мире отмечают Хэллоуин.

31 октября отмечают Международный день Черного моря, Международный день экономии, Всемирный день городов, Всемирный день лемура.

В последнюю пятницу октября в США и Великобритании – День Франкенштейна.

Православная церковь чтит память апостолов Стахия, Амплия и других.

Добавим, в ночь с 31 октября на 1 ноября празднуют Хэллоуин. Праздник происходит от кельтского Самайна – завершения сбора урожая. Кельты верили, что в эту ночь стирается граница между мирами живых и мертвых, духи возвращаются на землю. Для защиты разжигали костры и надевали костюмы. Католическая церковь связала с Днем всех святых (1 ноября), название «Halloween» – от «All Hallows' Eve» (вечер всех святых).

Исторические события дня:

1815 – Гемфри Дэви запатентовал шахтерскую лампу;

1864 – Невада стала 36-м штатом США;

1902 – проложен телеграфный кабель через Тихий океан из Канады в Австралию;

1941 – завершен памятник на горе Рашмор: 18-метровые головы четырех президентов США;

1984 – сикхский террорист убил премьер-министра Индии Индиру Ганди;

1995 – Украина ликвидировала последний танк Т-62 по договору об обычных вооружениях;

1995 – Верховная Рада приняла закон о присоединении к Уставу Совета Европы.

