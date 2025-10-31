Практика судів
Латвія виходить зі Стамбульської конвенції, яка захищає права жінок

09:49, 31 жовтня 2025
Латвія відмовилась від Стамбульської конвенції — ЄС називає це ударом по позиціях Латвії в ЄС.
Парламент Латвії схвалив закон про вихід зі Стамбульської конвенції Ради Європи, яка визначає насильство щодо жінок як порушення прав людини та охоплює гендерно зумовлене насильство. Про це повідомляє Reuters.

Опоненти стверджують, що конвенція вводить гендер як соціальний конструкт поза біологічною статтю, а національне законодавство достатнє для боротьби з домашнім і гендерним насильством.

Ініціатором став Союз зелених та фермерів, який порушив коаліційну дисципліну та приєднався до опозиції. За вихід проголосували 56 депутатів із 100.

«Це жодним чином не вплине на боротьбу з домашнім насильством. Захист існував у латвійському законодавстві ще до конвенції», – заявив Гунарс Гутріс від Союзу зелених та фермерів.

Близько 5000 осіб протестували в центрі Риги проти виходу. Прем’єр-міністр Евіка Сіліна підтримала протестувальників і збереження конвенції.

«Це буде нищівним ударом по позиціях Латвії в ЄС та на міжнародному рівні», – зазначив Андріс Суваєв, голова групи Прогресивних партій.

Конвенція підписана 2011 року в Стамбулі, набула чинності 2014-го після ратифікації більшістю країн ЄС. Латвія ратифікувала 2023-го і може стати другою після Туреччини (вихід 2021-го, критика Єврокомісії).

Подібні спроби були в Польщі у 2020 році та в Чехії у 2020 році, але політичні зміни відтермінували чи заблокували процес.

ЄС право Латвія

Держава створить єдиний реєстр своїх боргів та розширить можливості приватних виконавців

Україна вчергове намагається вирішити проблему з невиконанням судових рішень, в яких держава є боржником, зокрема, за рахунок розширення можливостей приватних виконавців.

Контролюючі органи притягують до відповідальності українців за порушення кодексу, який скасовано

Після скасування  Господарського кодексу склалася парадоксальна ситуація — протоколи і далі складаються за нечинними нормами, а суди закривають такі справи одна за одною.

Велика Палата Верховного Суду поставила остаточну крапку в кар’єрі судді, який мав подвійне громадянство

На Закарпатті у судді знайшли румунський паспорт. Він сам себе викрив, підписавши електронні декларації. Велика Палата назвала це доказом  з  надзвичайно високим ступенем переконливості.

Верховний Суд вирішив, що журналістам заборонено публікувати ім’я підозрюваних чи обвинувачених у махінаціях посадовців до вироку суду

Екс-керівник «Укртатнафти» позивався до інтернет-видання через те, що журналісти вказали його прізвище у новині про зміну запобіжного заходу та повідомлення йому про підозру у фінансових махінаціях – Верховний Суд вирішив, що ім’я не можна публікувати аж до вироку суду.

Ярослав Юрчишин: треба прийняти закон про поневолені РФ народи, щоб башкорти і буряти воювали за Україну

«Найбільшим мистецтвом війни є організація, щоб проти тебе воювали ті, кого може залучати ворог» – Ярослав Юрчишин вважає, що прийняття закону про права поневолених РФ народів дозволить залучити бурятів та інших до війни на стороні України.

