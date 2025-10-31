Латвія виходить зі Стамбульської конвенції, яка захищає права жінок

Латвія відмовилась від Стамбульської конвенції — ЄС називає це ударом по позиціях Латвії в ЄС.

Парламент Латвії схвалив закон про вихід зі Стамбульської конвенції Ради Європи, яка визначає насильство щодо жінок як порушення прав людини та охоплює гендерно зумовлене насильство. Про це повідомляє Reuters.

Опоненти стверджують, що конвенція вводить гендер як соціальний конструкт поза біологічною статтю, а національне законодавство достатнє для боротьби з домашнім і гендерним насильством.

Ініціатором став Союз зелених та фермерів, який порушив коаліційну дисципліну та приєднався до опозиції. За вихід проголосували 56 депутатів із 100.

«Це жодним чином не вплине на боротьбу з домашнім насильством. Захист існував у латвійському законодавстві ще до конвенції», – заявив Гунарс Гутріс від Союзу зелених та фермерів.

Близько 5000 осіб протестували в центрі Риги проти виходу. Прем’єр-міністр Евіка Сіліна підтримала протестувальників і збереження конвенції.

«Це буде нищівним ударом по позиціях Латвії в ЄС та на міжнародному рівні», – зазначив Андріс Суваєв, голова групи Прогресивних партій.

Конвенція підписана 2011 року в Стамбулі, набула чинності 2014-го після ратифікації більшістю країн ЄС. Латвія ратифікувала 2023-го і може стати другою після Туреччини (вихід 2021-го, критика Єврокомісії).

Подібні спроби були в Польщі у 2020 році та в Чехії у 2020 році, але політичні зміни відтермінували чи заблокували процес.

