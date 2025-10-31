Практика судов
Латвия выходит из Стамбульской конвенции, которая защищает права женщин

09:49, 31 октября 2025
Латвия отказалась от Стамбульской конвенции — ЕС называет это ударом по позициям Латвии в ЕС.
Парламент Латвии одобрил закон о выходе из Стамбульской конвенции Совета Европы, которая определяет насилие в отношении женщин как нарушение прав человека и охватывает гендерно обусловленное насилие. Об этом сообщает Reuters.

Оппоненты утверждают, что конвенция вводит гендер как социальный конструкт вне биологического пола, а национальное законодательство достаточно для борьбы с домашним и гендерным насилием.

Инициатором стал Союз зеленых и фермеров, который нарушил коалиционную дисциплину и присоединился к оппозиции. За выход проголосовали 56 депутатов из 100.

«Это никоим образом не повлияет на борьбу с домашним насилием. Защита существовала в латвийском законодательстве еще до конвенции», — заявил Гунарс Гутрис от Союза зеленых и фермеров.

Около 5000 человек протестовали в центре Риги против выхода. Премьер-министр Эвика Силина поддержала протестующих и сохранение конвенции.

«Это будет сокрушительным ударом по позициям Латвии в ЕС и на международном уровне», – отметил Андрис Суваев, председатель группы Прогрессивных партий.

Конвенция подписана в 2011 году в Стамбуле, вступила в силу в 2014 году после ратификации большинством стран ЕС. Латвия ратифицировала ее в 2023 году и может стать второй после Турции (выход в 2021 году).

Подобные попытки были в Польше в 2020 году и в Чехии в 2020 году, но политические изменения отсрочили или заблокировали процесс.

ЕС право Латвия

