Поліцейські затримали чоловіка, причетного до вибуху на «Укрпошті» у Києві — фото

Вибухонебезпечна посилка зі снарядом здетонувала у сортувальному центрі під час огляду.

Поліцейські затримали чоловіка, причетного до вибуху на «Укрпошті» у Солом’янському районі Києва. 40-річний мешканець Тернополя хотів відправити боєприпаси у якості сувеніру. Про це повідомила поліція Києва.

Нагадаємо, 30 жовтня у Солом’янському районі столиці у сортувальному центрі «Укрпошти» під час огляду посилки стався вибух. Внаслідок події постраждали п’ятеро громадян: працівники відділення пошти та фахівці митної служби.

У поліції зазначили, що правоохоронці виявили рештки снаряду. Оперативники встановили відправника посилки – 40-річного мешканця м. Тернопіль. Правоохоронці спільно із митниками виявили у сортувальному центрі ще одну вибухонебезпечну посилку із вихолощеними боєприпасами.

Поліцейські Києва у співпраці із поліцією Тернополя затримали 40-річного чоловіка за місцем мешкання. Під час проведення обшуку в його квартирі було вилучено ще десяток боєприпасів.

«Попередньо встановлено, що чоловік виготовив сувеніри з боєприпасів зробивши на них гравіювання та відправив через поштові відправлення», - заявили у поліції.

Слідчі поліції Києва розпочали за фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Тепер йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

