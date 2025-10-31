Практика судов
Полицейские задержали мужчину, причастного к взрыву на «Укрпочте» в Киеве — фото

10:21, 31 октября 2025
Взрывоопасная посылка со снарядом сдетонировала в сортировочном центре во время осмотра.
Полицейские задержали мужчину, причастного к взрыву на «Укрпочте» в Соломенском районе Киева. 40-летний житель Тернополя хотел отправить боеприпасы в качестве сувенира. Об этом сообщила полиция Киева.

Напомним, 30 октября в Соломенском районе столицы в сортировочном центре «Укрпочты» во время осмотра посылки произошел взрыв. В результате происшествия пострадали пятеро граждан: сотрудники почтового отделения и специалисты таможенной службы.

В полиции отметили, что правоохранители обнаружили остатки снаряда. Оперативники установили отправителя посылки — 40-летнего жителя г. Тернополь. Правоохранители совместно с таможенниками выявили в сортировочном центре еще одну взрывоопасную посылку с холощеными боеприпасами.

Полицейские Киева в сотрудничестве с полицией Тернополя задержали 40-летнего мужчину по месту проживания. Во время проведения обыска в его квартире было изъято еще десяток боеприпасов.

«Предварительно установлено, что мужчина изготовил сувениры из боеприпасов, сделав на них гравировку, и отправил через почтовые отправления», — заявили в полиции.

Следователи полиции Киева начали уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины — незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Национальная полиция Киев

