Правы ли блогеры, обвиняющие нотариусов, которые не принимают документы в Дії для совершения нотариальных действий

Почему нельзя использовать паспорт в Дії у нотариуса.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин внес изменения в постановление КМУ, которое регулирует вопрос регистрации автотранспорта, расширив возможности Портала Дія по государственной регистрации, снятию с учета транспортных средств.

«У меня есть вопрос к Минцифры. Продажа авто в Дії.

Как быть, если здесь это можно сделать без согласия второго супруга? Имущество, приобретенное во время брака, является общей совместной собственностью супругов.

Согласие на распоряжение таким ценным имуществом, как автомобиль, четко определено в ст. 65 Семейного кодекса и должно быть исключительно в письменной форме.

А в Дії можно переоформить без согласия.

Как так Михаил (Федоров – прим. ред.)? Может, стоит поправить для законности и бесспорности?», - отметил народный депутат, член Комитета ВР по вопросам правовой политики Игорь Фрис.

Другой вопрос, который возник – можно ли использовать паспорт в Дії у нотариуса.

В Нотариальной палате Украины предупредили, что на вопрос, можно ли использовать е-паспорта из Дії для установления личности нотариусами при совершении нотариальных действий, ответ четкий – нет.

На это отреагировали блогеры, которые начали снимать не принимающих документы нотариусов.

«В последние дни в сети произошло какое-то нашествие и очередной блогерский хайп, связанный с тем, что нотариусы не принимают электронную копию паспорта, читай фотографию на экране смартфона, которая есть в Дії.

Блогер решил ходить и снимать видео, как нотариусы столицы не принимают его со смартфоном при удостоверении доверенности.

К сожалению, попытка все сделать «сервисным» и удобным не всегда коррелируется с правовом и законностью», - отметил Фрис.

«Каждый день в Дії появляется все больше возможностей, но не стоит забывать о том, что Украина является правовым государством, где самое главное – закон. Как ни странно, но именно законами руководствуются нотариусы в своей работе.

И вот что говорят законы о возможном использовании э-паспортов из Дії для установления личности нотариусами при совершении нотариальных действий.

Можно ли использовать паспорт в Дії у нотариуса?

Ответ четкий – нет.

Отсутствуют правовые основания для установления лица нотариусами при совершении нотариальных действий и определении гражданства Украины на основании э-паспортов без обязательного предъявления оригинала паспорта гражданина Украины, паспорта гражданина Украины для выезда за границу.

Нотариус – представитель государства, нотариат – не сфера услуг, нотариусы совершают нотариальные действия, и не оказывают ни административных, ни публичных услуг.

Портал Дія (Единый государственный вебпортал электронных услуг) предназначен для реализации права на доступ к электронным публичным услугам и другим услугам.

Согласно пункту 7 части 2 статьи 2 Закона Украины «Об административных услугах» действие этого Закона не распространяется на отношения по нотариальным действиям.

Важно то, что э-паспорта не наделены статусом документа, в частности электронного документа, и согласно Закону Украины «О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяют личность или ее специальный статус» является лишь электронным отображением информации.

Э-паспорт не является документом в понимании Закона Украины «Об электронных документах и электронном документообороте».

А для безопасности и бесспорности нотариусы должны получать для совершения нотариальных действий только определенные законом документы, не вызывающие сомнений», - отметил он.

«Что делать?

Создать электронный нотариат – систему, которая позволит верификацию электронных документов (в том числе электронного паспорта, отображаемого в Дії) в единой закрытой нотариальной системе.

Мы сформировали эти принципы и порядок ее работы в новом законе о нотариате, который находится на рассмотрении в ВРУ. Но даже при этом процесс установления личности по такому электронному документу не будет в формате «показать нотариусу фотографию на смартфоне», - отметил депутат.

Автор: Наталья Мамченко

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