Попадание в дома, торговый центр и роддом: в результате российской атаки по Украине погибли 12 человек

Под завалами остаются люди.

В результате массированной вражеской воздушной атаки 29 декабря погибли 12 человек. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

По его словам, в Киеве под обстрелы попали Святошинский, Подольский, Шевченковский районы. Повреждена гражданская инфраструктура, автомобили, складские помещения. Погибли два человека, 18 травмированы.

Также террористы нанесли ракетные удары по Львову. Взрывом поврежден многоквартирный дом и инфраструктура. Один человек погиб, 9 ранены.

В Днепре враг попал по торговому центру. Погибли пятеро и травмированы 15 человек. Также есть попадание по роддому. Подразделения ГСЧС спасли четырех пациенток.

В Одесской области попадание в трехэтажный дом, под завалами. возможно, находятся люди.

В Одессе повреждены еще минимум два дома. Из жилой 17-этажки ГСЧС спасли 23 человека. В общей сложности два человека погибли, 15 ранены.

По словам Клименко, Харьковскую область враг начал обстреливать еще до рассвета. Один человек погиб, девять получили ранения, медики оказывают помощь на месте.

Захватчики нанесли ракетные удары по инфраструктурным объектам Запорожья. Один человек погиб, 10 ранены.

Как сообщил глава МВД, спасатели, полицейские, нацгвардейцы вовлечены в ликвидацию последствий ударов по всей Украине - тушат пожары, спасают, поддерживают пострадавших. Работают психологи ГСЧС и полиции.

Все данные о пострадавших могут оперативно меняться, добавил Клименко.

Добавим, что страна-террорист выпустила по нашему государству примерно 110 ракет, большая часть сбита.

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