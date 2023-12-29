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  1. В Україні

Влучання в будинки, торговий центр та пологовий: внаслідок російської атаки по Україні загинули 12 людей

11:29, 29 грудня 2023
Під завалами залишаються люди.
Влучання в будинки, торговий центр та пологовий: внаслідок російської атаки по Україні загинули 12 людей
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Внаслідок масованої ворожої повітряної атаки 29 грудня загинули 12 людей. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, у Києві під обстріли потрапили Святошинський, Подільський, Шевченківський райони. Пошкоджено цивільну інфраструктуру, автомобілі, складські приміщення. Загинули двоє людей, 18 травмовані.

Також терористи завдали ракетних ударів по Львову. Вибухом пошкоджено багатоквартирний будинок та інфраструктуру. Одна людина загинула, 9 поранені.

У Дніпрі ворог влучив по торговому центру. Загинули п'ятеро і травмовано 15 людей. Також є влучання по пологовому будинку. Підрозділи ДСНС врятували чотирьох пацієнток.

В Одеській області є влучання у триповерховий будинок, під завалами. можливо, перебувають люди.

В Одесі пошкоджено ще щонайменше два будинки. Із житлової 17-типоверхівки ДСНС врятували 23 людей. Загалом дві людини загинули, 15 поранені.

За словами Клименка, Харківську область ворог почав обстрілювати ще вдосвіта. Одна людина загинула, девʼятеро отримали поранення, медики надають допомогу на місці.

Загарбники завдали ракетних ударів по інфраструктурних обʼєктах Запоріжжя. Одна людина загинула, 10 поранені.

Як повідомив очільник МВС, рятувальники, поліцейські, нацгвардійці долучені до ліквідації наслідків ударів по всій Україні - гасять пожежі, рятують, підтримують потерпілих. Працюють психологи ДСНС та поліції.

Усі дані щодо постраждалих можуть оперативно змінюватися, додав Клименко.

Додамо, що країна-терорист випустила по нашій державі приблизно 110 ракет, більшу частину збито. 

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