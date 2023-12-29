У Києві станція метро «Лук’янівська» відновила роботу

Станція метро «Лук’янівська» зазнала пошкоджень у результаті вибуху.

Фото: ukrinform.ua

Як раніше повідомлялося, 29 грудня під час масштабної ракетної атаки російських окупантів у Києві вибухом була пошкоджена будівля станції метро «Лукʼянівська».

Київська міська військова адміністрація поінформувала, що станція метро Лук’янівська відновила свою роботу.

У свою чергу КП «Київський метрополітен» зазанчив, що рух поїздів усіма лініями метро відновлено.

«Станція «Лук'янівська» також уже працює в режимі перевезень. Київський метрополітен працює у звичайному режимі», - сказано у повідомленні.

КМВА також оприлюднила уточнення щодо наслідків ракетного удару по столиці.

«Після опрацювання оперативних зведень змінилися дані щодо потерпілих. На цю хвилину виявлено одного, а не двох загиблих. 21-ну особу поранено», - сказано у повідомленні.

Раніше ми писали, що 29 грудня російські окупаційні війська атакували ракетами Львів.

Також ворог завдав ракетного удару по Харкову та по місту Дніпро.

Ще ми писали, 29 грудня російські окупанти атакували ракетами Київ та Одесу.

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