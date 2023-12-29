Допоміг оформити «липове» відрядження депутатам: суд відсторонив від посади високопосадовця КМВА

Чоловіка було викрито на сприянні столичним депутатам в ухиленні від несення військової служби.

Печерський районний суд Києва відсторонив від посади до 1 лютого 2024 року керівника апарату Київської міської військової адміністрації. Чоловіка було викрито на сприянні столичним депутатам в ухиленні від несення військової служби. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Слідство встановило, що посадовець сприяв оформленню липового «відрядження» трьом міським депутатам та одному з їхніх помічників.

Зазначається, що незаконному перебуванню у КМВА також сприяв командир однієї з військових частин тероборони, де чоловіки мали проходити службу за мобілізацією. Фігуранти впродовж майже року не з’являлись на військову службу, проте отримували грошове забезпечення із частини.

У серпні 2023 року усім чотирьом було повідомлено про підозру в ухиленні від несення обов’язків військової служби, що вчинене групою осіб за попередньою змовою (ч. 4 ст. 409, ч. 2 ст. 28 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

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