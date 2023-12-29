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  1. В Украине

Помог оформить «липовую» командировку депутатам: суд отстранил от должности высокопоставленного чиновника КМВА

11:50, 29 декабря 2023
Мужчина разоблачен на содействии столичным депутатам в уклонении от несения военной службы.
Помог оформить «липовую» командировку депутатам: суд отстранил от должности высокопоставленного чиновника КМВА
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Печерский районный суд Киева отстранил от должности до 1 февраля 2024 руководителя аппарата Киевской городской военной администрации. Мужчина разоблачен на содействии столичным депутатам в уклонении от несения военной службы. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Следствие установило, что чиновник способствовал оформлению липовой «командировки» трем городским депутатам и одному из их помощников.

Отмечается, что незаконному пребыванию в КМВА также оказывал содействие командир одной из воинских частей терробороны, где мужчины должны были проходить службу по мобилизации. Фигуранты на протяжении почти года не появлялись на военную службу, однако получали денежное довольствие из части.

В августе 2023 года всем четырем было сообщено о подозрении в уклонении от несения обязанностей военной службы, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 409, ч. 2 ст. 28 УК Украины).

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

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