Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Правы ли блогеры, обвиняющие нотариусов, которые не принимают документы в Дії для совершения нотариальных действий

Почему нельзя использовать паспорт в Дії у нотариуса.

Законопроект о борьбе с мошенническими колл-центрами и финансовыми пирамидами будет рассмотрен в первом чтении

Комитет рекомендовал законопроект 10190 о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об установлении ответственности за электронно-коммуникационное мошенничество.

Отказ от прохождения медицинского осмотра будет считаться уклонением от призыва и наказываться лишением свободы до 5 лет

Минобороны предлагает наказывать лишением свободы от 3 до 5 лет за отказ от прохождения медосмотра в рамках законопроектов об усилении мобилизации.

Любые поступления на карту физлица, за пределами предпринимательства, предлагают облагать налогом по ставке 18%, - Нацстратегия доходов

Кабмин принял Национальную стратегию доходов, которая предлагает, чтобы все доходы физических лиц, полученные за пределами предпринимательской деятельности, кроме прямо предусмотренных Налоговым кодексом, подлежали налогообложению по общей ставке налога на доходы физических лиц.

Совет правосудия решил рассмотреть жалобу на уволенного еще в 2019 году бывшего заместителя Генпрокурора Анатолия Матиоса

Высший совет правосудия пришел к выводу о целесообразности продления срока рассмотрения жалобы на решение Дисциплинарной комиссии прокуроров 2017 года.

  1. Публикации
  2. / Законодательство

Законопроект о борьбе с мошенническими колл-центрами и финансовыми пирамидами будет рассмотрен в первом чтении

10:47, 29 декабря 2023
Комитет рекомендовал законопроект 10190 о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об установлении ответственности за электронно-коммуникационное мошенничество.
Законопроект о борьбе с мошенническими колл-центрами и финансовыми пирамидами будет рассмотрен в первом чтении
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект 10190 о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины по установлению ответственности за электронно-коммуникационное мошенничество. В частности, инициаторами проекта выступают члены Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности от фракции «Слуги народа» Максим Павлюк, Александр Бакумов, Максим Бужанский и другие.

Как отмечают авторы, в условиях действия правового режима военного положения активизировались мошеннические схемы, которые отрабатываются на потребителях финансовых услуг. Речь идет о похищении денежных средств с банковского счета путем введения владельца банковского счета в заблуждение, из-за чего он добровольно передает персональную информацию о себе. Также применяется предварительное похищение персональной информации с помощью фишинговых схем, что становится основой похищения денежных средств.

«В Украине мошенничество и другая незаконная деятельность в сфере рынков финансовых услуг, осуществляемых с использованием информационных, электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем и электронных коммуникационных сетей, приобретает качества организованного характера, в частности, речь идет о так называемых «финансовых пирамидах», мошеннических «кол-центрах», а также схемах с привлечением и обучением третьих лиц с целью их участия в незаконной деятельности в данной сфере.

В медиа все чаще встречается информация о большом количестве пострадавших граждан от деятельности так называемых «финансовых пирамид», что представляет собой мошенничество с использованием финансовых инструментов, а также объектов гражданских прав, имеющих признаки финансовых инструментов, предполагающих создание, функционирование и продвижение, в том числе посредством СМИ, схемы взаимоотношений между учредителем схемы и ее инвесторами, согласно которой привлеченным инвесторам обещают получение значительного пассивного дохода, сумма выплаты которого зависит также от привлечения новых инвесторов к функционированию схемы», - указывают депутаты.

Вместе с тем, статистика раскрытия подобных преступлений неутешительна.

В частности, эта процедура предусматривает только обращение потерпевшего в Департамент киберполиции Национальной полиции Украины через систему электронных обращений граждан. Но большое значение имеет оперативность: как обращение обманутого гражданина в банковское учреждение, правоохранительные органы, так и надлежащее реагирование последних на факт похищения денежных средств. Действующая ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса не дает возможности для эффективной реализации функции превенции и содержит устаревшие понятия, например, «электронно-вычислительная техника», что частично делает невозможным ее доказывание правоохранительными органами.

Кроме того, отсутствие доказанного обмана или злоупотребления доверием как способа получения имущества или имущественных прав является основанием для признания отсутствия в действиях виновного состава преступления, предусмотренного ст. 190 УК Украины.

Учитывая принципы деятельности мошеннических «колл-центров», законопроект предусматривает внесение изменения в Уголовный кодекс путем дополнения новой статьей 190-1 «Электронно-коммуникационное мошенничество».

Также УК дополняется новыми статьями 255-4 «Создание, руководство электронно-коммуникационной мошеннической организацией, а также участие в ней» и 255-5 «Привлечение к участию в электронно-коммуникационной мошеннической организации» с установлением новой ответственности за действия таких мошеннических организаций у них. Принятие законопроекта позволит правоохранительным органам привлечь к ответственности лиц, совершающих мошеннические действия с использованием электронной коммуникации и/или технических средств электронных коммуникаций.

Напомним, ранее мы писали, что Верховный Суд рассмотрел дело, где клиентка «Приватбанка» судилась с АО КБ «ПриватБанк» о защите ее прав потребителя и взыскании денежных средств, которые ей со счета списали мошенники (дело №176/1445/22).

Автор: Наталя Мамченко 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олег Прудивус
    Олег Прудивус
    голова Запорізького окружного адміністративного суду
  • Оксана Вовченко
    Оксана Вовченко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Петро Марин
    Петро Марин
    суддя Одеського окружного адміністративного суду