Верховный Суд решил, что Приватбанк должен вернуть клиентке средства, списанные с ее счета мошенниками

Мошенники завладели доступом к приложению «Приват24» и списали средства женщины, а Приватбанк отказался их возвращать, – Верховный Суд решил дело.

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Верховный Суд рассмотрел дело, где клиентка «Приватбанка» судилась с АО КБ «ПриватБанк» о защите ее прав потребителя и взыскании денежных средств, которые ей со счета списали мошенники (дело №176/1445/22).

Истица была держателем платежных карт АО КБ «ПриватБанк» в евро и гривне.

В июле 2022 года неизвестные лица мошенническими действиями завладели доступом к приложению «Приват24» истицы и ее денежными средствами путем создания в приложении «Приват24» другой карты и полного перечисления денежных средств на созданный карточный счет.

Указанные обстоятельства АО КБ «ПриватБанк» не опровергало.

По факту завладения денежными средствами клиентка обратилась к ответчику с заявлением (требованием) о проведении служебного расследования и возврате денежных средств, которые были на ее карточных счетах.

АО КБ «ПриватБанк» предоставлен ответ об отказе в возвращении средств со ссылкой на то, что перевод средств можно осуществить только посредством использования его финансового телефона и другой личной информации. Рекомендуется обратиться в правоохранительные органы.

В ЕРДР внесены сведения (по предварительной квалификации по части третьей статьи 190 УК Украины) о том, что неустановленное лицо с использованием электронно-вычислительной техники мошенническим путем завладело денежными средствами с банковских карт. Истец уведомлен о начале досудебного расследования в уголовном производстве. Решением городского суда иск удовлетворен. Постановлением апелляционного суда решение суда первой инстанции отменено, в удовлетворении отказано.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд постановление апелляционного суда, отказавшего женщине в иске, отменил, и оставил в силе решение городского суда с учетом следующего.

Как свидетельствует толкование норм статьи 526 ГК Украины, гражданское законодательство содержит общие условия исполнения обязательства, заключающиеся в его выполнении должным образом в соответствии с условиями договора и требованиями настоящего Кодекса, других актов гражданского законодательства, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаев делового оборота или иных обычно предъявляемых требований. Это правило является универсальным и подлежит применению как к исполнению договорных, так и недоговорных обязательств.

Несоблюдение условий исполнения приводит к нарушению обязательства.

При обращении с иском в суд клиентка банка ссылалась на то, что в июле 2022 года неизвестные лица своими мошенническими действиями завладели доступом к приложению «Приват24» и беспрепятственно со стороны службы безопасности банка завладели наличными на карточных счетах денежными средствами путем создания в приложении другой карты и полного перечисления денежных средств на созданный карточный счет.

После перечисления денежных средств все три карточных счета были закрыты без его ведома и согласования. Истец указывала, что никаких смс-сообщений о проведенных транзакциях по привязанному к мобильному приложению «Приват24» номеру телефона не получала. Истец не разглашала третьим лицам информацию о номерах карточных счетов, пин-кодах и другой конфиденциальной информации. Карточки не теряла, доступа к ним третьи лица не имели.

Банком не было доказано, что она своими действиями или бездействием способствовала потере, незаконному использованию персонального идентификационного номера или другой информации, позволяющей инициировать платежные операции.

Отказывая в удовлетворении иска, апелляционный суд руководствовался тем, что спорные операции истцом совершены с помощью карты, добавленной в сервис Google Pay, позволяющий бесконтактное снятие наличных средств средств идентификации (пароли, QR-код, в том числе сформированный с помощью систем и интернет-банкинга, CVV/CVC-кодов и т.д.), без разглашения которых другое лицо, даже перевыпустив сим-карту или имея финансовый телефон клиента, не смогло бы ни зайти в «Приват24», ни изменить финансовый номер клиента, ни снять или перевести средства на его счету.

Неотъемлемой частью договора банковского обслуживания являются Условия и правила предоставления банковских услуг, размещенные на официальном сайте и сети Интернет, и именно клиент несет полную ответственность за операции, сопровождающиеся правильным введением ПИНа или нанесенных на карточку данных (пункт 2.1.4.12.3 условий), а также за несанкционированное получение денежных средств со счета третьими лицами в случае, если его действия или бездействие привели к разглашению ПИНа или другой информации, позволяющей инициировать платежную операцию.

Однако апелляционный суд не учел, что именно банк должен доказывать, что пользователь своими действиями или бездействием способствовал потере, незаконному использованию персонального идентификационного номера или другой информации, позволяющей инициировать платежные операции.

В случае недоказанности обстоятельств, бесспорно свидетельствующих о том, что пользователь своими действиями или бездействием способствовал потере, незаконному использованию ПИН-кода или другой информации, позволяющей инициировать платежные операции, необходимо исходить из отсутствия вины пользователя в перечислении или получении спорных денежных средств.

Сам по себе факт корректного ввода исходных данных для инициирования такой банковской операции, как списание средств со счета пользователя, не может достоверно подтверждать то обстоятельство, что пользователь своими действиями или бездействием способствовал потере, незаконному использованию ПИН-кода или другой информации, позволяющей инициировать платежные операции

При отсутствии надлежащих и допустимых доказательств сомнения и предположения должны толковаться преимущественно в пользу потребителя, который обычно является слабой стороной в таких гражданских отношениях, как защита прав потребителя, правовые отношения последнего с банком фактически не равны.

Суд апелляционной инстанции не обратил внимания, что материалы дела не содержат Условий и правил предоставления банковских услуг, подписанных истцом, поэтому их нельзя расценивать как часть договора банковского обслуживания.

Суд первой инстанции установил, что ответчик не предоставил в суд надлежащих и допустимых доказательств на опровержение доводов истца, не доказал, что истец как владелец и пользователь карточки своими действиями или бездействием способствовала доступу к ее карточному счету или предоставила информацию третьим лицам, что позволило инициировать платежные операции. Клиентка как пользователь карточек своими действиями или бездействием не способствовала потере, незаконному использованию персонального идентификационного номера (кода) или другой информации, позволяющей инициировать платежные операции. Списание денежных средств с карточных счетов произошло не по ее распоряжению, и она не должна нести ответственности за такие операции.

Обнаружив безосновательное списание (переводы, снятие) средств, истец сообщила об этом факте банк и обратилась в правоохранительные органы. Отсутствие приговора по уголовному делу по факту незаконного завладения неустановленными лицами денежными средствами с использованием карточных счетов, открытых на имя истца, не является основанием для отказа в удовлетворении иска.

При таких обстоятельствах суд первой инстанции сделал обоснованный вывод об удовлетворении иска. Апелляционный суд отменил законное и обоснованное решение суда первой инстанции.

Автор: Наталя Мамченко

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