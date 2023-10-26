Соцсеть Илона Маска X запускает аудио- и видеозвонки на платформе

Некоторые пользователи X получили уведомления, когда заходили в приложение, с текстом: «Аудио- и видеозвонки здесь!».

Источник фото: Gabby Jones/Bloomberg

Соцсеть X (ранее известная как Twitter) запускает аудио- и видеовызовы на платформе, но новые функции пока доступны только для некоторых пользователей.

Как пишет «The Verge», некоторые члены редакции и другие пользователи X получили уведомления, когда заходили в приложение, со следующим текстом: «Аудио- и видеозвонки здесь!».

Хоть X и не объявила официально о запуске звонков, но опубликовала загадочный пост с вопросом «Готовы к этому...?».

В СМИ отмечают, что пока не ясно, как широко X запустил аудио- и видеозвонки и могут ли пользователи, не имеющие премиум-подписки, ими пользоваться.

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