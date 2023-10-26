Соцмережа Ілона Маска X запускає аудіо- і відеодзвінки на платформі

Деякі користувачі X отримали сповіщення, коли заходили в застосунок, із текстом: «Аудіо- і відеодзвінки тут!».

Джерело фото: Gabby Jones/Bloomberg

Соцмережа X (раніше відома як Twitter) запускає аудіо- і відеодзвінки на платформі, але нові функції поки що доступні лише для деяких користувачів.

Як пише «The Verge», деякі члени редакції та інші користувачі X отримали сповіщення, коли заходили в застосунок, із таким текстом: «Аудіо- і відеодзвінки тут!».

Хоч X і не оголосила офіційно про запуск дзвінків, але опублікувала загадковий пост з питанням «Готові до цього...?».

У ЗМІ зазначають, що поки не зрозуміло, наскільки широко X запустив аудіо- та відеодзвінки та чи можуть користувачі, які не мають преміум-підписки, ними користуватися.

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