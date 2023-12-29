В Киеве станция метро «Лукьяновская» возобновила работу

Как ранее сообщалось, 29 декабря во время масштабной ракетной атаки российских оккупантов в Киеве взрывом было повреждено здание станции метро «Лукьяновская».
Киевская городская военная администрация сообщила, что станция метро Лукьяновская возобновила свою работу.
В свою очередь КП «Киевский метрополитен» отметил, что движение поездов по всем линиям метро возобновлено.
«Станция «Лукьяновская» тоже уже работает в режиме перевозок. Киевский метрополитен работает в обычном режиме», - говорится в сообщении.
КГВА также обнародовала уточнение по поводу последствий ракетного удара по столице.
«После обработки оперативных сводок изменились данные по пострадавшим. К этой минуте обнаружены один, а не двое погибших. 21-й человек ранен», - сказано в сообщении.
Ранее мы писали, что 29 декабря российские оккупационные войска атаковали ракетами Львов.
Также враг нанес ракетный удар по Харькову и по Днепру.
Еще мы писали, российские оккупанты атаковали ракетами Киев и Одессу.
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