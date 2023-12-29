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  1. В Украине

В Киеве станция метро «Лукьяновская» возобновила работу

11:02, 29 декабря 2023
Станция метро «Лукьяновская» получила повреждения в результате взрыва.
В Киеве станция метро «Лукьяновская» возобновила работу
Фото: ukrinform.ua
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Как ранее сообщалось, 29 декабря во время масштабной ракетной атаки российских оккупантов в Киеве взрывом было повреждено здание станции метро «Лукьяновская».

Киевская городская военная администрация сообщила, что станция метро Лукьяновская возобновила свою работу.

В свою очередь КП «Киевский метрополитен» отметил, что движение поездов по всем линиям метро возобновлено.

«Станция «Лукьяновская» тоже уже работает в режиме перевозок. Киевский метрополитен работает в обычном режиме», - говорится в сообщении.

КГВА также обнародовала уточнение по поводу последствий ракетного удара по столице.

«После обработки оперативных сводок изменились данные по пострадавшим. К этой минуте обнаружены один, а не двое погибших. 21-й человек ранен», - сказано в сообщении.

Ранее мы писали, что 29 декабря российские оккупационные войска атаковали ракетами Львов.

Также враг нанес ракетный удар по Харькову и по Днепру.

Еще мы писали, российские оккупанты атаковали ракетами Киев и Одессу.

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