Звільнення в один клік та електронні трудові договори із юридичною силою — як зміниться ринок праці

В Україні компанії зможуть наймати або звільняти працівників в один клік, укладаючи електронні трудові договори - із юридичною силою і автоматичною передачею даних до всіх державних органів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабінет Міністрів ухвалив постанову про створення цифрової екосистеми зайнятості «Обрій», яка буде інтегрована в застосунок і на портал «Дія».

Державна служба зайнятості повідомила, що це платформа, яка має об’єднати державу, бізнес, навчальні заклади, місцеві громади, працівників та громадський сектор в єдиний сервіс. Мова йде про спільний електронний простір, де всі дані синхронізовані, а рішення ухвалюються автоматично.

«Сучасний ринок праці стикається з багатьма викликами: дефіцит кваліфікованих кадрів і навичок, демографічні зміни, низька продуктивність, швидкі зміни потреб бізнесу. Це європейський тренд. В Україні до того ж ще й повномасштабна агресія, відтік економічно активних людей за кордон, мобілізація, релокація бізнесу. Цифрові рішення — не просто технологія, а шлях до ефективного, сучасного та адаптивного ринку праці, здатного швидко реагувати на потреби людей і економіки. Наша задача об’єднати всіх стейкхолдерів, щоб відповіді на всі виклики були ще більш швидкими та ефективними і в майбутньому сприяли відновленню країни та розвитку», — зазначає директор Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк.

За словами заступника директора ДСЗ, який відповідає за розробку та впровадження цифрової системи «Обрій» Олега Коваля, сьогодні вже 80% послуг Служби зайнятості доступні онлайн.

«Це і електронний кабінет шукача роботи, і єдиний портал вакансій, що вже об’єднує пропозиції роботи з вільного ринку, і мобільний додаток, можливість подавати онлайн заяви на гранти, навчання, отримання статусу безробітного, оформлювати інші документи без візиту до центру зайнятості, що скорочує час на отримання послуг до лічених хвилин. «Обрій» поєднає всі ці можливості, цифровізує нові та зробить їх ще зручнішими для всіх учасників ринку праці», - додає він.

Також Державна служба зайнятості повідомила деякі функції «Обрію»:

- Компанії зможуть наймати або звільняти працівників в один клік, укладаючи електронні трудові договори - із юридичною силою і автоматичною передачею даних до всіх державних органів.

- Завдяки штучному інтелекту система проводитиме розумне співставлення кандидатів (AI-matching), підбираючи перевірених людей за їхніми навичками, досвідом і локацією.

- За запитом роботодавців можна отримати гранти на професійний розвиток або перекваліфікацію працівників.

- AI-аналітика та прогнозування. Платформа аналізує великі обсяги даних і формує прогнози: яких фахівців не вистачає сьогодні, а які будуть потрібні в майбутньому. Це дозволить державі планувати освітню політику, а бізнесу - розуміти, у які навички інвестувати.

- До екосистеми «Обрій» підключаються всі основні державні інституції.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.