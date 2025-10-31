Увольнение в один клик и электронные трудовые договоры с юридической силой — как изменится рынок труда

В Украине компании смогут нанимать или увольнять работников в один клик, заключая электронные трудовые договоры — с юридической силой и автоматической передачей данных во все государственные органы.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабинет Министров утвердил постановление о создании цифровой экосистемы занятости «Обрий», которая будет интегрирована в приложение и на портал «Дія».

Государственная служба занятости сообщила, что это платформа, которая должна объединить государство, бизнес, учебные заведения, местные общины, работников и гражданский сектор в единый сервис. Речь идет об общем электронном пространстве, где все данные синхронизированы, а решения принимаются автоматически.

«Современный рынок труда сталкивается с множеством вызовов: дефицитом квалифицированных кадров и навыков, демографическими изменениями, низкой производительностью, быстрыми изменениями потребностей бизнеса. Это европейский тренд. В Украине к этому добавляется еще и полномасштабная агрессия, отток экономически активных людей за границу, мобилизация, релокация бизнеса. Цифровые решения — это не просто технология, а путь к эффективному, современному и адаптивному рынку труда, способному быстро реагировать на потребности людей и экономики. Наша задача — объединить всех стейкхолдеров, чтобы ответы на все вызовы были еще более быстрыми и эффективными и в будущем способствовали восстановлению страны и развитию», — отмечает директор Государственной службы занятости Юлия Жовтяк.

По словам заместителя директора ГСЗ, отвечающего за разработку и внедрение цифровой системы «Обрий», Олега Коваля, сегодня уже 80% услуг Службы занятости доступны онлайн.

«Это и электронный кабинет соискателя работы, и единый портал вакансий, который уже объединяет предложения работы с открытого рынка, и мобильное приложение, возможность подавать онлайн-заявления на гранты, обучение, получение статуса безработного, оформлять другие документы без визита в центр занятости, что сокращает время получения услуг до считанных минут. «Обрий» объединит все эти возможности, цифровизирует новые и сделает их еще удобнее для всех участников рынка труда», — добавляет он.

Также Государственная служба занятости сообщила некоторые функции «Обрия»:

Компании смогут нанимать или увольнять работников в один клик, заключая электронные трудовые договоры — с юридической силой и автоматической передачей данных во все государственные органы.

Благодаря искусственному интеллекту система будет проводить интеллектуальное сопоставление кандидатов (AI-matching), подбирая проверенных людей по их навыкам, опыту и местоположению.

По запросу работодателей можно будет получать гранты на профессиональное развитие или переквалификацию работников.

AI-аналитика и прогнозирование. Платформа анализирует большие объемы данных и формирует прогнозы: каких специалистов не хватает сегодня, а какие будут востребованы в будущем. Это позволит государству планировать образовательную политику, а бизнесу — понимать, в какие навыки инвестировать.

К экосистеме «Обрий» подключаются все основные государственные институты.

