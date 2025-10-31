DeepSeek під прицілом — у Індії суд вимагає від уряду терміновий план дій для протидії китайському ШІ

У позові стверджується, що чат-бот DeepSeek китайського походження створює серйозні загрози для конфіденційності даних, їх захисту та національної безпеки Індії.

Високий суд Делі зобов’язав центральний уряд представити чіткий план дій щодо боротьби з потенційними загрозами від китайського чат-бота DeepSeek, який, за твердженням заявників, становить ризик для приватності громадян та суверенітету Індії, пише IndianMasterminds.

Колегія суддів розглянула клопотання, подане адвокаткою Бгавною Шармою. У позові стверджується, що чат-бот DeepSeek китайського походження створює серйозні загрози для конфіденційності даних, їх захисту та національної безпеки Індії.

Суд вимагає від уряду чіткого плану

Під час засідання представник центрального уряду Ішкаран Бгандарі отримав доручення звернутися до відповідних міністерств і підготувати план дій, який би пояснював, «як саме міністерство збирається вирішувати це питання».

Судді наголосили, що проблему потрібно вирішувати «вже на початковій стадії», щоб запобігти можливим ризикам. Наступне слухання об’єднає це клопотання з іншими справами, які стосуються використання інструментів штучного інтелекту.

Чому DeepSeek викликає занепокоєння

Порушення приватності та захисту даних. У заяві зазначається, що DeepSeek не відповідає вимогам законодавства Індії про захист персональних даних, зокрема Закону «Про цифровий захист персональних даних» 2023 року та Правил ІТ про безпечні процедури обробки конфіденційної інформації від 2011 року.

Загроза національному суверенітету та безпеці. Чат-бот, як стверджується, зберігає або передає дані користувачів через сервери, розташовані за межами Індії, що створює ризики несанкціонованого доступу, витоку або зловживання інформацією.

Міжнародні прецеденти. У кількох країнах уже вжили заходів проти DeepSeek — наприклад, Італія заборонила цей інструмент через порушення законів про приватність. Індійський позов також посилається на ці випадки як на приклад глобальної стурбованості.

Роль заявниці та суду

Адвокатка Бгавна Шарма подала публічний позов (PIL), у якому вимагає від уряду ухвалити чіткі правила, обмежити доступ до подібних чат-ботів та захистити персональні дані громадян.

Колегія суддів підкреслила нагальність реагування та необхідність оперативних дій уряду.

Подальші кроки

Уряд Індії має підготувати політику або інструкції щодо обігу інструментів штучного інтелекту, зокрема таких, що розроблені за кордоном. Серед можливих кроків:

розробка нових або оновлення чинних правил доступу до ШІ-сервісів;

блокування або обмеження використання іноземних чат-ботів на державних пристроях до перевірки їхньої безпеки;

запровадження локалізації даних та контролю транскордонної передачі інформації;

проведення інформаційних кампаній щодо ризиків використання неперевірених ШІ-застосунків.

