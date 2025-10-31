DeepSeek под прицелом — в Индии суд требует от правительства срочный план действий для противодействия китайскому ИИ

В иске утверждается, что чат-бот DeepSeek китайского происхождения создает серьезные угрозы для конфиденциальности данных, их защиты и национальной безопасности Индии.

Высокий суд Дели обязал центральное правительство представить четкий план действий по борьбе с потенциальными угрозами от китайского чат-бота DeepSeek, который, по утверждению заявителей, представляет риск для частной жизни граждан и суверенитета Индии, пишет IndianMasterminds.

Коллегия судей рассмотрела ходатайство, поданное адвокаткой Бгавной Шармой. В иске утверждается, что чат-бот DeepSeek китайского происхождения создает серьезные угрозы для конфиденциальности данных, их защиты и национальной безопасности Индии.

Суд требует от правительства четкий план

Во время заседания представитель центрального правительства Ишкаран Бгандари получил поручение обратиться в соответствующие министерства и подготовить план действий, который бы объяснял, «каким образом министерство собирается решать этот вопрос».

Судьи подчеркнули, что проблему необходимо решать «уже на начальной стадии», чтобы предотвратить возможные риски. Следующее слушание объединит это ходатайство с другими делами, касающимися использования инструментов искусственного интеллекта.

Почему DeepSeek вызывает обеспокоенность

Нарушение приватности и защиты данных. В заявлении отмечается, что DeepSeek не соответствует требованиям законодательства Индии о защите персональных данных, в частности Закону «О цифровой защите персональных данных» 2023 года и Правилам ИТ о безопасных процедурах обработки конфиденциальной информации от 2011 года.

Угроза национальному суверенитету и безопасности. Чат-бот, как утверждается, сохраняет или передает данные пользователей через серверы, расположенные за пределами Индии, что создает риски несанкционированного доступа, утечки или злоупотребления информацией.

Международные прецеденты. В нескольких странах уже приняли меры против DeepSeek — например, Италия запретила этот инструмент из-за нарушений законов о приватности. Индийский иск также ссылается на эти случаи как на пример глобальной обеспокоенности.

Роль заявительницы и суда

Адвокатка Бгавна Шарма подала публичный иск (PIL), в котором требует от правительства принять четкие правила, ограничить доступ к подобным чат-ботам и защитить персональные данные граждан.

Коллегия судей подчеркнула срочность реагирования и необходимость оперативных действий правительства.

Дальнейшие шаги

Правительство Индии должно подготовить политику или инструкции относительно обращения с инструментами искусственного интеллекта, в частности теми, что разработаны за рубежом. Среди возможных мер:

разработка новых или обновление действующих правил доступа к ИИ-сервисам;

блокировка или ограничение использования иностранных чат-ботов на государственных устройствах до проверки их безопасности;

введение локализации данных и контроля трансграничной передачи информации;

проведение информационных кампаний о рисках использования непроверенных AI-приложений.

