Кабмин утвердил положение о Единой государственной электронной системе э-нотариата

Дату начала функционирования Электронного реестра нотариальных действий, Электронного нотариального архива как составляющих Единой государственной электронной системы э-нотариата определит Министерство юстиции.

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На заседании Правительства 29 декабря было утверждено Положение о Единой государственной электронной системе э-нотариата, определяющее функциональные возможности, субъектов, организационные и технологические основы функционирования Единой государственной электронной системы э-нотариата и ее составляющих, а также другие вопросы, связанные с ее функционированием. Об этом сообщил представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук.

Установлено, что день начала функционирования Электронного реестра нотариальных действий, Электронного нотариального архива как составляющих Единой государственной электронной системы э-нотариата определяется решением Министерства юстиции, которое публикуется в Официальном вестнике Украины.

Также признаны утратившими силу постановления КМУ от 29 декабря 2021 года №1444 «Некоторые вопросы реализации экспериментального проекта по поэтапному внедрению Единой государственной электронной системы э-нотариата» и от 1 июля 2022 года №745 «Об утверждении Правил формирования и проведения проверки нотариального документ с электронным идентификатором».

Напомним, в Нотариальной палате Украины предупредили, что на вопрос, можно ли использовать э-паспорта из Дії для установления личности нотариусами при совершении нотариальных действий, ответ четкий – нет.

Один из путей решения вопроса – это создание электронного нотариата – системы, которая предоставит возможность верификации электронных документов (в том числе отражаемого в Дії электронного паспорта) в единой закрытой нотариальной системе, отметил народный депутат, член Комитета ВР по вопросам правовой политики Игорь Фрис.

«Мы сформировали эти принципы и порядок ее работы в новом законе о нотариате, который находится на рассмотрении в ВРУ. Но даже при этом процесс установления личности по такому электронному документу не будет в формате «показать нотариусу фотографию на смартфоне», - добавил он.

Автор: Наталья Мамченко

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