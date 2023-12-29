Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Владимир Зеленский подписал закон об изменении процедур судейской карьеры – он вступит в силу 30 декабря

Закон об усовершенствовании процедур судейской карьеры также предусматривает повышение «минимального» вознаграждения членам Высшего совета правосудия и ВККС до 236 тысяч грн.

Как выглядит ТУ ГСА в Одесской области после ракетного обстрела: ФОТО

В результате попадания ракеты в 40 метрах от здания, в ТУ ГСА выбиты окна и повреждена крыша.

Кабмин утвердил положение о Единой государственной электронной системе э-нотариата

Дату начала функционирования Электронного реестра нотариальных действий, Электронного нотариального архива как составляющих Единой государственной электронной системы э-нотариата определит Министерство юстиции.

Вместо 3 млрд – 198 млн на закупку военной техники, – Кабмин внес изменения в распоряжение о выделении средств Госспецсвязи

Правительство поправило распоряжение, которым в сентябре запланировало выделить Госспецсвязи 3 млрд грн на закупку военной техники и оборудования.

Только БЭБ и НАБУ смогут заниматься проверками хозяйственной деятельности бизнеса, — Кабмин одобрил перезагрузку БЭБ

Кабмин предлагает перезагрузить Бюро экономической безопасности, - одобрен законопроект о лишении СБУ функций государственного финансового контроля.

  1. Публикации
  2. / В Украине

Кабмин утвердил положение о Единой государственной электронной системе э-нотариата

15:16, 29 декабря 2023
Дату начала функционирования Электронного реестра нотариальных действий, Электронного нотариального архива как составляющих Единой государственной электронной системы э-нотариата определит Министерство юстиции.
Кабмин утвердил положение о Единой государственной электронной системе э-нотариата
Источник фото: vikna.tv
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

На заседании Правительства 29 декабря было утверждено Положение о Единой государственной электронной системе э-нотариата, определяющее функциональные возможности, субъектов, организационные и технологические основы функционирования Единой государственной электронной системы э-нотариата и ее составляющих, а также другие вопросы, связанные с ее функционированием. Об этом сообщил представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук.

Установлено, что день начала функционирования Электронного реестра нотариальных действий, Электронного нотариального архива как составляющих Единой государственной электронной системы э-нотариата определяется решением Министерства юстиции, которое публикуется в Официальном вестнике Украины.

Также признаны утратившими силу постановления КМУ от 29 декабря 2021 года №1444 «Некоторые вопросы реализации экспериментального проекта по поэтапному внедрению Единой государственной электронной системы э-нотариата» и от 1 июля 2022 года №745 «Об утверждении Правил формирования и проведения проверки нотариального документ с электронным идентификатором».

Напомним, в Нотариальной палате Украины предупредили, что на вопрос, можно ли использовать э-паспорта из Дії для установления личности нотариусами при совершении нотариальных действий, ответ четкий – нет.

Один из путей решения вопроса – это создание электронного нотариата – системы, которая предоставит возможность верификации электронных документов (в том числе отражаемого в Дії электронного паспорта) в единой закрытой нотариальной системе, отметил народный депутат, член Комитета ВР по вопросам правовой политики Игорь Фрис.

«Мы сформировали эти принципы и порядок ее работы в новом законе о нотариате, который находится на рассмотрении в ВРУ. Но даже при этом процесс установления личности по такому электронному документу не будет в формате «показать нотариусу фотографию на смартфоне», - добавил он.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олег Прудивус
    Олег Прудивус
    голова Запорізького окружного адміністративного суду
  • Оксана Вовченко
    Оксана Вовченко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Петро Марин
    Петро Марин
    суддя Одеського окружного адміністративного суду