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  1. В Украине

Во Львове из-за обстрела погиб мастер спорта международного класса Виктор Кобзистый

15:41, 29 декабря 2023
В результате вражеского обстрела Украина потеряла выдающегося спортсмена и баскетболиста Виктора Кобзистого.
Во Львове из-за обстрела погиб мастер спорта международного класса Виктор Кобзистый
Источник фото: Facebook / Антон Никулин
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Во Львове 29 декабря в результате российского ракетного обстрела погиб выдающийся украинский баскетболист и тренер Виктор Кобзыстый, который был мастером спорта Украины международного класса. Об этом сообщил начальник управления спорта Львовского городского совета Антон Никулин.

"Сегодня во время коварного обстрела рашистскими ракетами нашего города погиб Виктор Кобзистый - украинский баскетболист, тренер, мастер спорта Украины международного класса. Соболезнования близким и родным", - сказал Никулин.

Tribuna.com сообщает, что Кобзыстый выступал за сборную Украины на Чемпионатах Европы в 2001 и 2005 годах. Также он играл в составе таких команд, как "Днепр", "Будивельник" и "Азовмаш".

Его спортивная карьера как игрока завершилась летом 2011 года. После завершения карьеры игрока, он перешел к тренерской деятельности и стал главным тренером женской команды "Динамо".

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