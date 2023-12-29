В Запорожье член ВКК за 193 000 грн «делал инвалидами» уклонистов

Медицинский работник за деньги оформлял мужчинам 2 группу инвалидности.

Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины сообщил, что 27 декабря в Запорожье правоохранители разоблачили члена врачебно-консультативной комиссии одной из городских больниц на получении 193 000 гривен неправомерной выгоды. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Известно, что к функционированию схемы были вовлечены медицинские работники местной больницы. За деньги медики помогали мужчинам призывного возраста получить группу инвалидности по фиктивным диагнозам.

Решается вопрос о задержании фигуранта и сообщении ему о подозрении.

Отмечается, что медику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что пограничники Белгород-Днестровского отряда предотвратили попытку незаконного пересечения государственной границы 26-летним гражданином Украины по поддельным документам.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.