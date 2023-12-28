«Многодетный отец» за $7000: в Одесской области уклонист пытался выехать за границу

26-летний гражданин с поддельными документами хотел уехать за границу.

Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины сообщило, что пограничники Белгород-Днестровского отряда предотвратили попытку незаконного пересечения государственной границы 26-летним гражданином Украины по поддельным документам. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что на контрольном посту «Маяки» житель Киевщины предоставил для проверки три свидетельства о рождении якобы своих несовершеннолетних детей.

«Как выяснили пограничники, последний даже не был женат, а статус многодетного отца приобрел через Интернет за 7 тысяч долларов США. Нарушитель привлечен к административной ответственности по ст. 204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины», - говорится в сообщении.

Пограничники добавили, что по факту выявления признаков уголовного преступления, предусмотренного ст. 358 УКУ «Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов» уведомлена Национальная полиция.

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