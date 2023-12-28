«Багатодітний батько» за $7000: на Одещині ухилянт намагався виїхати за кордон

26-річний громадянин з підробленими документами хотів виїхати за кордон.

Південне регіональне управління Держприкордонслужби України повідомило, що прикордонники Білгород-Дністровського загону запобігли спробі незаконному перетинанню державного кордону 26-річним громадянином України за підробленими документами. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Зазначається, що на контрольному посту «Маяки», мешканець Київщини надав для перевірки три свідоцтва про народження нібито своїх неповнолітніх дітей.

«Як з’ясували прикордонники, останній навіть не був одружений, а статус багатодітного татуся придбав через Інтернет-мережу за 7 тисяч доларів США. Порушника притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України», - сказано у повідомленні.

Прикордонники додали, що за фактом виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ККУ «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів» повідомлено Національну поліцію.

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