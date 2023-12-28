Перед Новим роком мандарини різко подорожчали: скільки доведеться заплатити

Мандарини порівняно з минулим місяцем подорожчали з 48,59 грн/кг до 56,42 грн/кг.

В Україні перед святами знову подорожчали мандарини. Про це повідомляє Мінфін.

У третій декаді грудня мандарини зросли у ціні порівняно з листопадом майже на 8 гривень. Місяць тому вони коштували 48,59 грн/кг, а тепер їх продають за ціною 56,42 грн/кг.

Клементин продається по 108,40 грн/кг, що на 21 копійку дешевше, ніж у листопаді.

Мандарини за ціною 53 гривні за кілограм продаються у супермаркеті "Сільпо". У "Новусі" та "Форі" ці фрукти можна купити за 57 гривень за кілограм.

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