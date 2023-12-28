В новорічний період перерви в роботі Кабінету Міністрів не буде

Перерви в засіданнях Уряду не буде.

Джерело фото: kmu.gov.ua

Кабінет Міністрів України в новорічний період не буде робити перерву. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль працюватиме, адже 1 січня в період воєнного стану це робочий день.

Про це повідомила його прессекретар Ольга Куришко, пише «Інтерфакс-Україна».

«1 січня в період воєнного стану – робочий день для всіх органів влади, державних підприємств і підприємств критичної інфраструктури. Перерви в засіданнях Уряду не буде. Прем'єр-міністр працюватиме», - сказала Куришко у відповідь на запитання, як глава Уряду має намір провести новорічні свята і чи буде перерва в роботі Кабінету Міністрів.

Раніше ми писали, чи будуть додаткові вихідні на Новорічні свята.

Нагадаємо, що День Святого Миколая перенесли на 6 грудня, а Щедрий Вечір – на 31 грудня. Коли будемо нині відзначати християнські свята – оновлений календар.

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