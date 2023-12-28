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  1. В Україні

Вадима Філашкіна призначено головою Донецької ОДА — указ Зеленського

16:30, 28 грудня 2023
Вадим Філашкін із 2019 року був заступником голови Донецької ОДА.
Вадима Філашкіна призначено головою Донецької ОДА — указ Зеленського
Фото: Донецька ОДА/Facebook
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У четвер, 28 грудня, Президента України Володимир Зеленський підписав указ №857/2023 про призначення Вадима Філашкіна головою Донецької обласної державної адміністрації. Документ з’явився на офіційному сайті Глави держави.

Філашкін — кандидат юридичних наук за спеціальністю кримінальний процес та криміналістика, судова експертиза, оперативно-розшукова діяльність.

У 2007-2008 роках він працював на керівних посадах Головного управління МВС в Одеській області. З 2008 по 2012 очолював різні відділи у структурі управління боротьби з організованою злочинністю УМВС у Миколаївській області.

З листопада 2016 року почав працювати на Донеччині. Його призначили заступником начальника Головного управління Національної поліції у Донецькій області. А в лютому 2019 року — заступником голови Донецької обласної державної адміністрації.

Раніше ми писали, що Кабмін погодив призначення двох голів ОДА.

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