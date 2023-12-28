Вадим Филашкин назначен главой Донецкой ОГА — указ Зеленского

Вадим Филашкин с 2019 года являлся заместителем председателя Донецкой ОГА.

Фото: Донецкая ОГА/Facebook

В четверг, 28 декабря, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №857/2023 о назначении Вадима Филашкина главой Донецкой областной государственной администрации. Документ появился на официальном сайте главы государства.

Филашкин - кандидат юридических наук по специальности уголовный процесс и криминалистика, судебная экспертиза, оперативно-розыскная деятельность.

В 2007-2008 годах он работал на руководящих должностях Главного управления МВД в Одесской области. С 2008 по 2012 год возглавлял различные отделы в структуре управления борьбы с организованной преступностью УМВД в Николаевской области.

С ноября 2016 года начал работать в Донецкой области. Он был назначен заместителем начальника Главного управления Национальной полиции в Донецкой области. А в феврале 2019 года - заместителем председателя Донецкой областной государственной администрации.

Ранее сообщалось, что Кабмин согласовал назначение двух глав ОГА.

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