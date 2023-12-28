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  1. В Украине

Проседание здания детсада в Киеве: начато уголовное производство

16:35, 28 декабря 2023
Прокуратура начала уголовное производство по фактам завладения бюджетными средствами и служебной халатности при строительстве укрытия.
Проседание здания детсада в Киеве: начато уголовное производство
Источник фото: Офис Генерального прокурора
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Как ранее сообщалось, в Шевченковском районе Киева просел фасад здания детсада. Ювенальные прокуроры Шевченковской окружной прокуратуры начали уголовное производство по фактам завладения бюджетными средствами и служебной халатности в процессе строительства и обустройства укрытия на территории детского сада (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины). Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

По данным прокуратуры, в результате публичных закупок, Управление градостроительства, архитектуры и землепользования Шевченковской районной государственной администрации заключило договоры на более 1,5 миллионов гривен для ремонта и разработки документации для укрытия сооружения гражданской защиты в детском саду. Хотя работы были оплачены, они не были выполнены, и зданию нанесен ущерб.

Проседание фасада произошло во время выполнения работ на объекте строительства 28 декабря 2023 года. Инициаторами проседания считают выемку грунта под зданием для гражданской защиты. Вероятно, просчеты при разработке проектно-сметной документации или недостатки исполнителей во время работ вызвали эту деформацию.

В результате следственных действий оказалось, что подрядчик, выигравший еще два подобных тендера, получил полную оплату, но выполнение работ было сомнительным. Эти обстоятельства могут свидетельствовать о растрате бюджетных средств и подделке исполнительной строительной документации.

Сейчас правоохранительные органы принимают меры для сбора тендерной документации и решают вопрос о назначении строительно-технической экспертизы.

Источник фото: Офис Генерального прокурора 

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