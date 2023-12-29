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  1. В Украине

Международный реестр убытков уже как полноценное юридическое лицо – нардеп

13:48, 29 декабря 2023
Сейчас готовится к утверждению категоризация убытков, пострадавших, формы соответствующих заявлений.
Международный реестр убытков уже как полноценное юридическое лицо – нардеп
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Международный реестр убытков создан не только как база данных, но и уже зарегистрирован в соответствии с законодательством Нидерландов как полноценное юридическое лицо с местонахождением в Гааге. Он сможет принимать заявления, заключать договоры, выплачивать компенсации. Сейчас готовится к утверждению категоризация убытков, пострадавших, формы соответствующих заявлений.

Об этом сообщил народный депутат «Слуги Народа» Павел Фролов, принявший участие в работе Рабочей группы по репарациям, которая установила дальнейшие шаги по обеспечению возмещения ущерба пострадавшим от вооруженной агрессии украинцам.

«Самым важным в отношении взыскания репараций является продолжение санкционного и конфискационного механизма в отношении российских активов. Есть уже прецеденты принятия соответствующих политических, правовых и имплементационных решений со стороны крупнейших друзей Украины, в частности Канады, Бельгии, США. Должны усиливать усилия на международном уровне и убеждать как можно большее количество государств присоединяться к репарационному механизму», – отметил он.

На национальном уровне в Украине уже производятся выплаты компенсаций за поврежденное агрессором жилье украинцев и финансируются эти выплаты в основном за счет конфискованных российских активов.

С начала 2024 года заработает закон о выплатах денежной помощи пострадавшим и погибшим при исполнении служебных обязанностей работникам объектов критической инфраструктуры, государственным и местным служащим с последующим возмещением этих выплат из страны-агрессора.

«В соответствии с международным правом проводится работа по определению правового статуса лиц, пострадавших от вооруженной агрессии против Украины, создание соответствующего Реестра, перечня убытков, возможных источников финансирования возмещения ущерба, установления месторасположения всех российских активов. россия заплатит за нанесенный ущерб каждому украинцу», – подчеркнул народный депутат.

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