Міжнародний реєстр збитків вже зареєстрований як повноцінна юридична особа – нардеп

Наразі готується до затвердження категоризація збитків, постраждалих, форми відповідних заяв.

Міжнародний реєстр збитків створений не лише як база даних, а вже зареєстрований відповідно до законодавства Нідерландів як повноцінна юридична особа з місцезнаходженням у Гаазі. Він матиме змогу приймати заяви, укладати договори, виплачувати компенсації. Наразі готується до затвердження категоризація збитків, постраждалих, форми відповідних заяв.

Про це повідомив народний депутат «Слуги Народу» Павло Фролов, який взяв участь у роботі Робочої групи з питань репарацій, яка встановила подальші кроки щодо забезпечення відшкодування шкоди постраждалим від збройної агресії українцям.

«Найважливішим щодо стягнення репарацій є продовження санкційного та конфіскаційного механізму щодо російських активів. Вже є прецеденти прийняття відповідних політичних, правових та імплементаційних рішень з боку найбільших друзів України, зокрема Канади, Бельгії, США. Маємо посилювати зусилля на міжнародному рівні та переконувати якомога більшу кількість держав приєднуватись до репараційного механізму», – зазначив він.

На національному рівні в Україні вже відбуваються виплати компенсацій за пошкоджене агресором житло українців і фінансуються ці виплати в основному за рахунок конфіскованих російських активів.

З початку 2024 року запрацює закон про виплати грошової допомоги постраждалим та загиблим під час виконання службових обов’язків працівникам об’єктів критичної інфраструктури, державним та місцевим службовцям із подальшим відшкодуванням цих виплат з країни-агресора.

«Відповідно до міжнародного права проводиться робота щодо визначення правового статусу осіб, які постраждали від збройної агресії проти України, створення відповідного Реєстру, переліку збитків, можливих джерел фінансування відшкодування шкоди, встановлення місцерозташування усіх російських активів. росія заплатить за завдану шкоду кожному українцю», – наголосив народний депутат.

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