Зеленський призначив Олександра Коваля головою Рівненської ОДА

Колишній голова Рівненської РДА Олександр Коваль став головою ОДА.

У четвер, 28 грудня, Президента України Володимир Зеленський підписав указ №858/2023 про призначення Олександра Коваля головою Рівненської обласної державної адміністрації. Документ з’явився на офіційному сайті Глави держави.

Він замінить на цій посаді Віталія Коваля, який очолив Фонд держмайна України.

Олександр Коваль до адміністративної реформи очолював Костопільську РДА, потому — Рівненську, яка об'єднала в собі Здолбунівський, Острозький, Костопільський, Рівненський, Березнівський, Гощанський та Корецький райони і став територіально найбільшим в області.

До облради як депутата Олександра Коваля обрали по територіальному виборчому округу №6 від партії «Слуга народу». Секретар постійної комісії Рівненської обласної ради з питань екології та земельних відносин.

З 5 березня 2021 року Олександр Коваль був головою Рівненської районної державної адміністрації.

Раніше ми писали, що Кабмін погодив призначення двох голів ОДА.

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