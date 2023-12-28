Що потрібно знати при офіційному працевлаштуванні: роз’яснення

Фахівці розповіли, що саме означає трудовий договір і які його основні характеристики.

У сучасному світі трудові відносини є важливою складовою нашого життя. Розуміння своїх прав у сфері праці гарантують непорушність трудових прав і їх захист у разі потреби. Хтось працює на себе, а хтось обирає шлях найму та укладання трудових договорів. Трудовий договір – це угода між працівником і роботодавцем. Але що саме означає трудовий договір і які його основні характеристики? Та й загалом, що необхідно знати при влаштуванні на роботу? Пояснює Координаційний центр з надання безоплатної правової допомоги.

Що таке трудовий договір

Згідно з ст. 21 Кодексу законів про працю України трудовим договором є угода між працівником і роботодавцем (роботодавцем – фізичною особою), за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, а роботодавець (роботодавець – фізична особа) зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

Трудовий договір може бути:

безстроковим, що укладається на невизначений строк;

на визначений строк, встановлений за погодженням сторін;

таким, що укладається на час виконання певної роботи.

Як укладається трудовий договір

Згідно з ст. 24 Кодексу законів про працю України трудовий договір укладається, як правило, в письмовій формі.

Додержання письмової форми є обов’язковим:

при організованому наборі працівників;

при укладенні трудового договору про роботу в районах з особливими природними географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров’я;

при укладенні контракту;

у випадках, коли працівник наполягає на укладенні трудового договору у письмовій формі;

при укладенні трудового договору з неповнолітнім;

при укладенні трудового договору з фізичною особою;

при укладенні трудового договору про дистанційну роботу або про надомну роботу;

при укладенні трудового договору з нефіксованим робочим часом;

в інших випадках, передбачених законодавством України.

При укладенні трудового договору громадянин зобов’язаний подати:

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

трудову книжку (у разі наявності) або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

А у випадках, передбачених законодавством, — також документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров’я, відповідний військово-обліковий документ та інші документи.

При укладенні трудового договору громадянин, який вперше приймається на роботу, має право подати вимогу про оформлення трудової книжки.

Працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням роботодавця, та повідомлення Пенсійного фонду України та Державної податкової служби України.

Забороняється укладення трудового договору з громадянином, якому за медичним висновком запропонована робота протипоказана за станом здоров’я.

При укладенні трудового договору забороняється вимагати від осіб, які поступають на роботу:

відомості про їх партійну і національну приналежність, походження;

реєстрацію місця проживання чи перебування;

документи, подання яких не передбачено законодавством.

При укладенні трудового договору може бути обумовлене угодою сторін випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається. Умова про випробування повинна бути застережена в наказі (розпорядженні) про прийняття на роботу.

Що таке трудова книжка (в т.ч. електронна)

Наказ N 58 від 29.07.93 р. Міністерства праці України, Міністерства юстиції України і Міністерства соціального захисту населення України “Про затвердження Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників”.

Трудова книжка є основним документом про трудову діяльність працівника.

Трудові книжки ведуться на всіх працівників, які працюють на підприємстві, в установі, організації усіх форм власності або у фізичної особи понад п’ять днів, у тому числі осіб, які є співвласниками (власниками) підприємств, селянських (фермерських) господарств, сезонних і тимчасових працівників, а також позаштатних працівників за умови, якщо вони підлягають державному соціальному страхуванню.

Заповнення трудової книжки вперше проводиться власником або уповноваженим ним органом не пізніше тижневого строку з дня прийняття працівника на роботу або прийняття студента вищого, учня професійно-технічного навчального закладу, що здобули професію (кваліфікацію) за освітньо-кваліфікаційним рівнем “кваліфікований робітник”, “молодший спеціаліст”, “бакалавр”, “спеціаліст” та продовжують навчатися на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні, на стажування.

До трудової книжки вносяться:

відомості про працівника: прізвище, ім’я та по батькові, дата народження;

відомості про роботу, переведення на іншу постійну роботу, звільнення;

відомості про нагородження і заохочення: про нагородження державними нагородами України та відзнаками України, заохочення за успіх у роботі та інші заохочення відповідно до чинного законодавства України;

відомості про відкриття, на які видані дипломи, про використані винаходи і раціоналізаторські пропозиції та про виплачені у зв’язку з цим винагороди.

Стягнення до трудової книжки не заносяться.

Електронна трудова книжка — це цифровий аналог паперової. Вона офіційно діє з 10 червня 2021 року.

Які дані можна внести в електронну трудову книжку

Зацифрувати можна будь-які документи, що підтверджують ваш страховий стаж. Насамперед для цього необхідно мати скановані кольорові копії всіх сторінок трудової книжки у хронологічному порядку та інших документів, що підтверджують стаж.

Окрім трудової книжки, це також можуть бути:

документи про здобуття освіти;

свідоцтво про народження дитини (для жінок);

військовий квиток.

У разі втрати трудової: довідки, виписки з наказів, особові рахунки і відомості на видачу заробітної плати, посвідчення, характеристики, письмові трудові договори і угоди з відмітками про їх виконання та інші документи, які містять відомості про періоди роботи.

Дані може вносити працівник або роботодавець.

Відскановану трудову книжку або інші документи, що посвідчують страховий стаж, можна подати через персональний кабінет на вебпорталі Пенсійного фонду. Це може зробити працівник або роботодавець. Щоб додати документи, перейдіть у розділ «Комунікації з ПФУ» і оберіть пункт «Відомості про трудові відносини».

Як перевірити, чи трудова книжка вже зацифрована

Електронні трудові книжки доступні в кабінеті на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України (ПФУ).

Щоб зайти до кабінету, необхідно авторизуватися одним із таких способів:

за кваліфікованим електронним підписом (КЕП), який можна отримати в Державній податковій службі, акредитованому центрі сертифікації ключів, а також у деяких банках: ПриватБанк, Укрсиббанк, ПУМБ, Альфа-Банк, Креді Агріколь Банк тощо. Докладніше про те, як оформити електронний підпис, читайте на порталі Міністерства цифрової трансформації;

за логіном і паролем – для цього необхідно зареєструватися на порталі за допомогою коду, отриманого в територіальних органах ПФУ за наявності паспорта, реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП) та відповідної заяви;

через сервіс ID.GOV.UA, який передбачає ідентифікацію за Mobile ID або Bank ID;

за допомогою Дія.Підпис.

Страховий стаж, як його перевірити. Перевірка сплати ЄСВ

Перевірити наявність сплати страхових внесків та трудового стажу можна звернувшись особисто до Пенсійного фонду України або територіальних органів чи онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду за посиланням.

Якщо особа звертається особисто до територіальних органів Пенсійного фонду України, інформація надається в паперовій формі особі особисто при пред’явленні паспорта (іншого документа, що посвідчує особу), документа, який підтверджує реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Для отримання інформації онлайн з вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду необхідно подати заяву на отримання послуги особисто або через законного представника онлайн на сайті.

Перелік документів для отримання інформації:

Копія паспорта громадянина України або інший документ, який посвідчує особу;

Документ, який підтверджує реєстраційний номер облікової картки платника податків або право здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером паспорта;

Документи, що посвідчують особу представника та її повноваження діяти від імені особи, яку він представляє, а також засвідчених копій документів, що дають змогу територіальному органу Пенсійного фонду України ідентифікувати застраховану особу, страхувальника (у разі звернення представника застрахованої особи чи страхувальника);

Документи, що дають змогу ідентифікувати застраховану особу та її законного представника чи піклувальника або представника закладу, який здійснює опіку та піклування.

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