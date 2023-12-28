Что нужно знать при официальном трудоустройстве: разъяснение

Специалисты рассказали, что именно означает трудовой договор и каковы его основные характеристики.

В современном мире трудовые отношения являются важной составляющей нашей жизни. Понимание своих прав в сфере труда гарантируют незыблемость трудовых прав и их защиту в случае необходимости. Кто работает на себя, а кто выбирает путь найма и заключения трудовых договоров. Трудовой договор – это соглашение между работником и работодателем. Но что же означает трудовой договор и каковы его основные характеристики? Да и вообще, что нужно знать при устройстве на работу? Объясняет Координационный центр по оказанию бесплатной правовой помощи.

Что такое трудовой договор

Согласно ст. 21 Кодекса законов о труде Украины трудовым договором является соглашение между работником и работодателем (работодателем – физическим лицом), по которому работник обязуется выполнять работу, определенную этим соглашением, а работодатель (работодатель – физическое лицо) обязуется выплачивать работнику заработную плату и обеспечивать условия труда, необходимые для выполнения работы, предусмотренные законодательством о труде, коллективным договором и соглашением сторон.

Трудовой договор может быть:

бессрочным, заключаемым на неопределенный срок;

на определенный срок, установленный по согласованию сторон;

заключающимся на время выполнения определенной работы.

Как заключается трудовой договор

Согласно ст. 24 Кодекса законов о труде Украины трудовой договор заключается, как правило, в письменной форме.

Соблюдение письменной формы обязательно:

при организованном наборе работников;

при заключении трудового договора о работе в районах с особыми природными географическими и геологическими условиями и условиями повышенного риска для здоровья;

при заключении контракта;

в случаях, когда работник настаивает на заключении трудового договора в письменной форме;

при заключении трудового договора с несовершеннолетним;

при заключении трудового договора с физическим лицом;

при заключении трудового договора о дистанционной работе или о надомной работе;

при заключении трудового договора с нефиксированным рабочим временем;

в других случаях, предусмотренных законодательством Украины.

При заключении трудового договора гражданин обязан представить:

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

трудовую книжку (при наличии) или сведения о трудовой деятельности из реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

А в случаях, предусмотренных законодательством, — также документ об образовании (специальность, квалификация), состояние здоровья, соответствующий военно-учетный документ и другие документы.

При заключении трудового договора гражданин, впервые принимаемый на работу, имеет право подать требование об оформлении трудовой книжки.

Работник не может быть допущен к работе без заключения трудового договора, оформленного приказом или распоряжением работодателя, и уведомления Пенсионного фонда Украины и Государственной налоговой службы Украины.

Запрещается заключение трудового договора с гражданином, которому по медицинскому заключению предложенная работа противопоказана состоянием здоровья.

При заключении трудового договора запрещается требовать от поступающих на работу лиц:

сведения об их партийной и национальной принадлежности, происхождении;

регистрацию места жительства или пребывания;

документы, представление которых не предусмотрено законодательством.

При заключении трудового договора может быть оговорено соглашением сторон испытание с целью проверки соответствия работника работе, которая ему поручается. Условие об испытаниях должно быть оговорено в приказе (распоряжении) о принятии на работу.

Что такое трудовая книжка (в т.ч. электронная)

Приказ N 58 от 29.07.93 г. Министерства труда Украины, Министерства юстиции Украины и Министерства социальной защиты населения Украины "Об утверждении Инструкции о порядке ведения трудовых книжек работников".

Трудовая книга является главным документом о трудовой деятельности работника.

Трудовые книги ведутся на всех работников, работающих на предприятии, в учреждении, организации всех форм собственности или у физического лица более пяти дней, в том числе лиц, являющихся совладельцами (собственниками) предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств, сезонных и временных работников, а также внештатных работников при условии, что они подлежат государственному социальному страхованию.

Заполнение трудовой книжки впервые производится владельцем или уполномоченным им органом не позднее недельного срока со дня принятия работника на работу или принятия студента высшего, учащегося профессионально-технического учебного заведения, получивших профессию (квалификацию) по образовательно-квалификационному уровню "квалифицированный рабочий", "младший" специалист”, “бакалавр”, “специалист” и продолжают учиться на следующем образовательно-квалификационном уровне, на стажировку.

В трудовую книжку вносятся:

сведения о работнике: фамилия, имя и отчество, дата рождения;

сведения о работе, переводе на другую постоянную работу, увольнении;

сведения о награждении и поощрении: о награждении государственными наградами Украины и отличиями Украины, поощрении за успех в работе и других поощрениях в соответствии с действующим законодательством Украины;

сведения об открытиях, на которые выданы дипломы, об использованных изобретениях и рационализаторских предложениях и о выплаченных в связи с этим вознаграждениях.

Взыскания в трудовую книжку не заносятся.

Электронная трудовая книжка – это цифровой аналог бумажной. Она официально действует с 10 июня 2021 года.

Какие данные можно внести в электронную трудовую книжку

Оцифровать можно любые документы, подтверждающие ваш страховой стаж. Прежде всего, для этого необходимо иметь сканированные цветные копии всех страниц трудовой книжки в хронологическом порядке и других документов, подтверждающих стаж.

Кроме трудовой книги, это также может быть:

документы о получении образования;

свидетельство о рождении ребенка (для женщин);

военный билет.

В случае утраты трудовой: справки, выписки из приказов, личные счета и сведения о выдаче заработной платы, удостоверения, характеристики, письменные трудовые договоры и соглашения с отметками об их выполнении и другие документы, содержащие сведения о периодах работы.

Данные могут вноситься работник или работодатель.

Отсканированную трудовую книжку или другие документы, удостоверяющие страховой стаж, можно предоставить через персональный кабинет на вебпортале Пенсионного фонда. Это может сделать работник или работодатель. Чтобы добавить документы, перейдите в раздел «Коммуникации по ПФУ» и выберите пункт «Сведения о трудовых отношениях».

Как проверить, трудовая ли книга уже оцифрована

Электронные трудовые книжки доступны в кабинете портала электронных услуг Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Чтобы зайти в кабинет, необходимо авторизироваться одним из следующих способов:

по квалифицированной электронной подписью (КЭП), которую можно получить в Государственной налоговой службе, аккредитованном центре сертификации ключей, а также в некоторых банках: ПриватБанк, УкрСиббанк, ПУМБ, Альфа-Банк, Креди Агриколь Банк и т.д. Более подробно о том, как оформить электронную подпись, читайте на портале Министерства цифровой трансформации;

по логину и паролю – для этого необходимо зарегистрироваться на портале с помощью кода, полученного в территориальных органах ПФУ при наличии паспорта, регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП) и соответствующего заявления;

через сервис ID.GOV.UA, предусматривающий идентификацию по Mobile ID или Bank ID;

с помощью Дія.Підпис

Страховой стаж, как его проверить. Проверка оплаты ЕСВ

Проверить наличие уплаты страховых взносов и трудового стажа можно обратившись лично в Пенсионный фонд Украины или территориальные органы или через интернет-портал электронных услуг Пенсионного фонда по ссылке portal.pfu.gov.ua

Если лицо обращается лично в территориальные органы Пенсионного фонда Украины, информация предоставляется в бумажной форме лицу лично при предъявлении паспорта (другого документа, удостоверяющего личность), документа, подтверждающего регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

Для получения информации онлайн с веб-портала электронных услуг Пенсионного фонда необходимо подать заявление на получение услуги лично или через законного представителя онлайн на сайте.

Список документов для получения информации:

Копия паспорта гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность;

документ, подтверждающий регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или право осуществлять любые платежи по серии и/или номеру паспорта;

документы, удостоверяющие личность представителя и его полномочия действовать от имени представляемого им лица, а также заверенных копий документов, позволяющих территориальному органу Пенсионного фонда Украины идентифицировать застрахованное лицо, страхователя (в случае обращения представителя застрахованного лица или страхователя);

документы, позволяющие идентифицировать застрахованное лицо и его законного представителя или попечителя или представителя учреждения, осуществляющего опеку и попечительство.

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